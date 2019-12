JAKARTA - Rumah tangga pasangan selebriti Tora Sudiro dan Mieke Amalia sudah menginjak usia 10 tahun. Di momen spesial hari jadi pernikahan mereka, Tora pun mengucapkan selamat kepada sang istri, Rabu 18 Desember 2019.

Ucapan tersebut dituliskan Tora Sudiro melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dia memajang foto wajah Mieke dari jarak yang sangat dekat.

Tora pun menyisipkan foto tersebu dengan tulisan 'Happy 10th anniversary cintakuuhhh'. Sementara itu pemain Hoax itu menuliskan kalimat yang cukup panjang di kolom komentar.

"Happy 10th Anniversary cintakuh. Enggak ada lagi doa yang ingin ku panjatkan kecuali doa kita kekal selamanya berdua 🙏❤️. Engga ada lagi kisah yang pengin ku lukis, kecuali kisah aku sama kamu. Engga ada lagi cinta yang ingin aku raih, kecuali cinta untuk kamu dan 5 anak-anak kita. Happy Anniversary my love. I love you selalu always," tulis Tora Sudiro.

Setelah memberikan kalimat romantis pada sang istri, Tora juga rupanya membuat pengakuan dosa. Ayah tiga putri ini menyebut jika dia menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar rumah. Baca juga: Fans Ayu Ting Ting Batalkan Pembelian Tiket Konser, Ini Kata Ruben Onsu "Sama satu lagi neng, kemarin uang bayar rumah kepake dikit buat bayar beli velg sama ban 23" engga apa-apa yah. Love you lah pokoknya cupcup wawwaw ❤️❤️❤️ @mieke_amalia," tutup Tora Sudiro. Seperti diketahui, Tora Sudiro dan Mieke Amalia resmi menikah pada 19 Desember 2009. Dari pernikahan tersebut Tora dan Mieke dikaruniai seorang putri bernama Jenaka Mahila Sudiro. Sementara itu, sebelum menikah dengan Mieke, Tora yang berstatus duda dari Anggraini Kadiman memiliki dua orang putri. Hampir serupa, saat dinikahi Tora, Mieke juga berstatus janda dua anak.