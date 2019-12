JAKARTA – Salmafina Sunan siap menyambut Natal tahun ini dengan suka cita di luar negeri. Sebab bersama keluarga, mantan istri Taqy Malik ini akan berlibur ke Amerika dalam waktu yang cukup lama.

Ide untuk berangkat ke Amerika berawal dari Sunan Kalijaga yang ingin menikmati liburan Natal dan Tahun Baru. Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini berangkat pada 19 Desember lalu hingga satu setengah bulan ke depan.

“Mau keliling Amerika, sekalian cari rumah di sana. Kalau cocok mungkin akan tinggal di sana. Tapi belum tahu juga,” ujar Sunan saat dihubungi Okezone.

Perihal Salmafina Sunan yang akan merayakan Natal di Negeri Paman Sam, Sunan Kalijaga menghormati keputusan anak sulungnya. Namun ia tak tahu secara pasti apa rencana perempuan yang akrab disapa Alma itu.

“Kalau dia (Salmafina) merayakan, ya pasti kami enggak ikut. Tapi saling menghargai itu perlu,” jelasnya.

Sebagai ayah, Sunan Kalijaga memberikan kebebasan sang putri membuat keputusan, namun ia tetap memantau sang putri.

“Ayah mana yang enggak mengkhawatirkan anak? Ya pasti dipantau, dibantu doa juga. Karena enggak ada yang lebih dahsyat selain berdoa sama Allah,” imbuhnya.

Meski kini Sunan Kalijaga telah merelakan keputusan Salmafina pindah agama, namun jauh di lubuk hatinya mengharapkan putrinya kembali. Ia pun memiliki cara tersendiri mewujudkan harapannya tersebut.

“Saya enggak mau marah-marah atau mendikte anak, cukup dengan berdoa sama Allah supaya dia kembali,” pungkasnya.

Kebahagiaan jelang Natal bukan hanya dirasakan Salmafina Sunan, tetapi juga Manohara Odelia Pinot. Sebab dalam salah satu postingan, perempuan 27 tahun ini baru saja mendapatkan kado Natal.

“Santa hadir lebih awal tahun ini dan memberikan ku sebuah potongan yang indah,” tulis Mano pada 27 November lalu.

Tidak sedikit dari warganet yang terkejut lantaran perempuan yang akrab disapa Mano ini mendapatkan kado Natal. Banyak diantara mereka yang menduga ia telah pindah keyakinan.

Bukti lain yang menunjukkan Manohara kini tengah mendalami agama tersebut terlihat di postingan lain. 16 Oktober, Mano menuliskan “Philippians (Filipi) 4:1.”

Sebagai informasi, Filipi merupakan salah satu kitab Perjanjian Baru dalam Alkitab. “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku,” demikian bunyi kitab tersebut.

Selain itu pada Mei 2019 silam, aktris film Me & You vs The World ini juga menampilkan tangkapan layar dari kitab Roma 8 ayat 18.