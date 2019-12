JAKARTA – Hari ini, Sabtu (21/12/2019), pecinta K-Pop di Indonesia akan dimanjakan oleh boyband WINNER. Grup asuhan YG Entertainment tersebut akan menggelar konser bertajuk Cross di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat.

WINNER tiba di Jakarta pada Kamis, 19 Desember 2019 malam. Sebelum tiba di ibu kota, salah seorang personelnya, Lee Seunghoon sudah mengajak penggemar bersiap-siap menyambut konser mereka.

“Ayo kita mulai,” tulis penyanyi 27 tahun itu di Instagram beberapa jam sebelum terbang ke Indonesia.

Sebelum para penggemar yang akrab disapa Inner Circle ini menikmati konser WINNER nanti malam, tidak ada salahnya mengintip prediksi setlist konser Cross nanti. Berikut Okezone menyiapkan rangkumannya.

1. Soso

Soso menjadi single teranyar yang dirilis WINNER pada 23 Oktober lalu di channel YouTube mereka. Lagu ini menjadi bagian dalam mini album Cross bersama lima single lainnya.

Dalam konser WINNER sebelumnya di Korea dan Taiwan, Soso dibawakan boygroup yang debut di tahun 2014 itu. Maka kemungkinan besar, dalam konser di Indonesia, Mino cs akan menyanyikannya.

2. Different

Different memang bukan bagian dari mini album terbaru WINNER. Meski demikian, lagu ini cukup memberikan kenangan kepada empat personelnya. Alasannya karena single ini menjadi bagian dari album studio 2014 S/S yang merupakan debut perdana mereka.

Melansir YG Life, album ini menorehkan kesuksesan besar. Di hari pertama perilisannya, WINNER berhasil menduduki tempat teratas chart iTunes di empat negara yakni Hong Kong, Indonesia, Singapura, dan Taiwan.

3. Really Really

Selain dua lagu di atas, Really Really juga masuk dalam setlist konser WINNER di Korea dan Taiwan. Lagu ini ada dalam bagian album single bertajuk Fate Number For (2017).

Really Really juga mengukir prestasi. Lagu ini memenangkan trofi dalam ajang Golden Disk Awards tahun 2018 serta masuk jajaran nominasi MAMA 2017 di kategori Best Group Vocal Performance.

4. Dress Up

Selain Soso, Dress Up juga menjadi bagian dari mini album terbaru WINNER, Cross yang juga judul konser kali ini. Lagu ini pernah dibawakan di konser Lee Seunghoon cs di Korea dan Taiwan.

Dalam aksi panggung Dress Up, WINNER biasanya membawa penari latar perempuan berbusana seksi. Maka bagi Inner Circle Indonesia, bersiaplah menyaksikan penampilan mereka.