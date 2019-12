Pujian juga mengalir dari pengguna Twitter lain terhadap penggemar WINNER yang bisa bersikap baik saat idolanya tiba. “Fandomnya WINNER memang hebat banget sih, karena idol mereka, kalau fandomnya ada salah enggak segan untuk diingatkan. Mereka (WINNER) berhak mendapatkan ketenangan,” imbuh lainnya.

Fandomnya WINNER emg hebat bgt sih... karena idol mreka kalo fandomnya ada salah selalu di call out😔🤚 they deserve to get peace pic.twitter.com/N3RhhaUz9h