SEOUL - Setelah proses pencarian cukup panjang, tvN akhirnya mengumumkan daftar pemain drama Sweet Home. Kursi bintang utama akan diisi aktor Lee Jin Wook, Lee Si Young, dan Lee Do Hyun.

Dalam drama tersebut, Lee Jin Wook akan memerankan sosok Pyeon Sang Wook yang misterius. Sementara karakter Seo Yi Kyung yang tangguh diberikan kepada Lee Si Young.

Lee Do Hyun yang menarik perhatian publik lewat perannya dalam drama Hotel Del Luna akan berlakon sebagai Lee Eun Hyun. Melengkapi daftar pemain, Sweet Home turut dibintangi Kim Nam Hee, Go Min Si, Park Gyu Young, Go Yoon Jung, Kim Kap Soo, dan Kim Sang Ho.

Serial bergenre thriller itu diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa karya Youngchan Hwang dan Carnby Kim. Kisahnya tentang siswa SMA bernama Cha Hyun Soo yang kerap mengalami bullying di sekolah.

Baca juga: Lee Jin Wook Siap Berburu Penjahat di Voice 3

Pengalaman traumatik itu membuat Cha menjadi antisosial dan kerap mengurung diri. Namun, waktu yang dihabiskannya di dalam kamar justru membawanya ke sebuah pengalaman aneh dan mengerikan.

Cha Hyun Soo masuk ke sebuah dunia yang hancur akibat penyakit aneh bernama monsterization. Karakter Cha Hyun Soo ini akan diperankan aktor Song Kang yang sebelumnya membintangi drama Love Alarm. Dengan produksi segera dimulai, Sweet Home akan menjadi salah satu drama andalan tvN pada semester I 2020. Drama ini cukup dinantikan publik mengingat ini proyek terbaru sutradara Lee Eung Bok setelah sukses Goblin pada awal 2017.* Baca juga: Restu Diraih, Arie Kriting Belum Berencana Nikahi Indah Permatasari