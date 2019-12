JAKARTA – Denada masih mendampingi putri semata wayangnya, Shakira Aurum yang menjalani pengobatan di Singapura. Di samping itu, Denada juga harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan Shakira.

Saat akan kembali ke Indonesia untuk bekerja, Denada bercerita jika sang putri sempat menangis. Hal tersebut diungkapkan pelantun lagu Dangdut Gaul itu di salah satu unggahan Instagramnya, Selasa (17/12/2019).

Dalam foto itu sendiri, Denada memperlihatkan tubuh Shakira yang tengah dia pangku. Shakira menyandarkan badannya pada tubuh sang ibu.

Denada menuliskan percakapannya dengan Shakira. Awalnya, bocah yang baru berulang tahun ke-7 itu menanyakan apakah sang ibu rindu padanya saat bekerja.

“Ibu, do you miss me when you’re in Indonesia? (apakah ibu merindukanku saat berada di Indonesia)?” tulis Denada meniru ucapan Shakira.

Denada pun kemudian menjawab jika dia begitu merindukan sang putri. Lalu, Shakira kembali mengungkapkan kerinduannya.

“Tapi Ibu, I really really miss you whenever you’re in Indonesia (aku sangat-sangat merindukanmu ketika kamu berada di Indonesia). I think Shakira enggak mau Ibu kerja,” lanjut Denada.

Menurut mantan istri Jerry Aurum itu, sang putri berbicara seperti itu sambil menangis. Denada pun lantas memberikan pengertian kepada putri kecilnya.

Selain itu, Denada juga sudah mengerti bagaimana meredamkan tangisan Shakira. Setelah dipeluk oleh sang ibu, tangisan Shakira akan berhenti.

“Tapi dia tahu kok aku harus kerja. Dia akan nangis sebentar, terus akan aku sayang-sayang. Aku peluk sambil aku elus-elus. Terus sudah kok, dia bakal ngerti. This is something that I have to do," papar Denada.

"Anak baik, anak soleha, anak pinter. Alhamdulillah Shakira enggak pernah nyusahin hati Ibu. Ibunya cari duit dulu ya nak. I’ll see you in couple of days ❤️🥰,” tutup Denada.

Seperti diketahui, Shakira Aurum masih menjalani pengobatan di Singapura lantaran mengidap penyakit kanker darah. Putri Denada itu, sudah menghabiskan waktu sekitar satu setengah tahun di Negeri Singa.