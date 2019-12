SEOUL - Double Sidekick akhirnya buka suara terkait isu keterlibatan Kim Han Bin alias B.I dalam After Party, salah satu lagu dalam mini album Kim Jae Hwan, ‘Moment’. Isu itu muncul setelah ada pihak yang mengklaim terdapat vokal B.I dalam lagu tersebut.

Dalam keterangannya pada media setempat, duo produser yang menggarap mini album ‘Moment’ itu dengan tegas membantah isu tersebut. Mereka mengklaim, setelah dilakukan pemeriksaan tak ditemukan vokal B.I dalam chorus lagu tersebut.

“Vokal yang dimaksud adalah suara komposer Ham Jun Seok. Sehingga, nadanya terdengar lebih tinggi,” ujar Double Sidekick dalam keterangannya seperti dikutip dari Allkpop, Senin (16/12/2019).

Sebelum duo produser itu memberi keterangan, Swing Entertainment selaku agensi Kim Jae Hwan telah lebih dahulu memberikan klarifikasi mereka. Dalam keterangannya, agensi itu menegaskan B.I sama sekali tak terlibat dalam penggarapan album terbaru mantan personel Wanna One tersebut.

Baca juga: Kim Jae Hwan Penasaran dengan Makanan Khas Indonesia

“Kami telah mengkroscek dengan produser yang menggarap album itu. Bisa dipastikan bahwa komposer yang diklaim dalam lagu (After Party) itu bukanlah B.I,” ungkap Swing Entertainment dalam keterangannya.

Isu keterlibatan B.I dalam penggarapan mini album ‘Moment’ milik Kim Jae Hwan berawal dari sebuah postingan di komunitas daring. Warganet tersebut mengklaim, lagu After Party diproduksi Kim Jae Hwan bersama Jung Dae Gam alias White 99, nama samaran B.I.

Kecurigaan tersebut muncul lantaran mantan artis YG Entertainment itu pernah menggunakan nama alias serupa. Nama itu dipakainya saat menggarap sebuah lagu di masa lalu.

Terlepas dari rumor tersebut, album yang dirilis Kim Jae Hwan pada 12 Desember 2019 itu menuai sukses di Jepang, Rusia, hingga Australia. Bahkan, salah satu lagunya The Time I Need berhasil memuncaki iTunes di Thailand, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Taiwan, dan Singapura.

Selain The Time I Need dan After Party, ‘Moment’ juga memiliki empat lagu lainnya: NUNA, Who Am I, Paradise (kolaborasi dengan Park Woo Jin ‘AB6IX’), serta Zzzz. Kim Jae Hwan diketahui menulis empat lagu dalam albumnya, kecuali NUNA.*

Baca juga: Jung So Min Akan Beradu Akting dengan Shin Ha Kyun dalam Soul Repairer