JAKARTA – Merayakan 7 tahun usia Shakira yang jatuh pada 11 Desember 2019, Denada memberikan kejutan untuk sang buah hati. Bukan berupa barang yang diberikan oleh Denada pada putri semata wayangnya itu, melainkan kehadiran Ayu Ting Ting di apartemennya yang terletak di Singapura.

Baca Juga: Berobat di Singapura, Putri Denada Kangen Makanan Indonesia

Shakira begitu bahagia karena kehadiran penyanyi idolanya, Ayu Ting Ting. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Denada menceritakan momen pertemuan sang buah hati dan pelantun lagu Alamat Palsu tersebut.

Denada memajang foto kebersamaan Shakira dan Ayu Ting Ting. Meski wajahnya ditutupi sticker, namun terlihat jika bahasa tubuh Shakira begitu bahagia saat berada dalam dekapan ibunda Bilqis Khumairah Razak itu.

“Aku bilang sama dia (Shakira), 'Akan ada surprise buat Shakira'. Aku enggak kasih tahu apa surprise-nya, sampai tadi siang, waktu @ayutingting92 benar-benar sudah di depan pintu apartemen, aku suruh Shakira yang buka pintunya. And she was soooo happy!!” tulis Denada mengawali keterangan fotonya.

Denada bercerita jika Shakira memang mengidolakan Ayu Ting Ting sejak balita. Kecintaannya dengan pedangdut asal Depok itu pun tak pernah berubah hingga saat ini.

“Sepanjang ngobrol matanya gede, ngelihatin Ayu engga kedip. 🥰😍😄,” tambah Denada.

Melihat sang putri begitu bahagia, Denada pun berterima kasih kepada Ayu Ting Ting lantaran menyempatkan untuk bertemu dengan Shakira. Setelah kepulangan Ayu pun, Shakira sibuk menelepon orang-orang yang dikenal untuk memberi tahu jika sang idola berkunjung ke kediamannya. “Terimakasih banyak Ayu, hati Ayu luar biasa. Ayu bikin anak aku senennnng banget hari ini. Sampai jam segini dia masih heboh nelponin semua orang kasih tahu bahwa Aunty Ayu Ting Ting tadi datang ke rumahnya,” tambah Denada. Denada mengatakan kepada Shakira jika bukan dirinya yang meminta Ayu untuk datang menjenguk sang putri. Akan tetapi, kedatangan Ayu Ting Ting merupakan keinginan sang pedangdut itu sendiri. Baca Juga: Pamer Foto Box Bareng Pacar, Gaya Rahmawati Kekeyi Jadi Sorotan Netizen “Dan tadi Shakira nanya ke aku, ‘Ibu, Ibu yang suruh Aunty Ayu dateng kesini?’ Aku jawab apa adanya, ’Bukan, memang Aunty Ayu yang bilang pada ibu kepingin ketemu Shakira.’ Dan hati anakku semakin berbunga-bunga. This means the world to me ❤️🥰. I love you Ayu ❤️,” tutup Denada.