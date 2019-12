JAKARTA – Vokalis band Roxette, Marie Fredriksson meninggal dunia pada 9 Desember 2019 setelah berjuang melawan penyakit kanker otak. Dunia musik pun berduka, termasuk salah satu penyanyi asal Indonesia, Anggun C. Sasmi.

Anggun menyampaikan pesan duka atas wafatnya Marie Fredriksson di usia ke-61. Melalui unggahan di Instagram, ibu satu anak itu mengunggah foto surat kabar yang memuat berita pelantun It Must Have Been Love tersebut.

Melalui kolom caption, Anggun menuliskan, "Rest in peace, Marie Fredriksson." Ia tak lupa menyisipkan kenangan masa remaja bersama sejumlah karya yang pernah dihasilkan musisi kelahiran Swedia tersebut.

“Lagu-lagunya menjadi soundtrack hidupku. Terima kasih atas musikmu dan juga telah menjadi inspirasiku,” tulis Anggun pada 10 Desember kemarin.

Unggahan Anggun ini lantas membuat tak sedikit warganet bernostalgia dengan lagu-lagu Roxette yang hits di era 80an tersebut.

"Dulu zamanku beli kaset susah banget, harus menabung dulu. Pas sudah kebeli rasanya senang banget," komentar warganet.

Sementara lainnya menambahkan, "Iya turut bersedih juga, pertama kali beli kaset mereka di Kwitang gara-gara (lagu) Milk And Toast And Honey."

Seperti telah diberitakan, kabar wafatnya vokalis band Roxette, Marie Fredriksson telah diumumkan pihak keluarga. Meski terasa berat, mereka berusaha ikhlas melepas kepergian sang legenda.

"Dengan penuh kesedihan kami harus mengatakan bahwa salah satu artis yang paling kita cintai telah tiada. Marie Fredriksson meninggal pada pagi hari tanggal 9 Desember karena penyakit yang diidap sebelumnya," ujar salah satu perwakilan keluarga seperti dikutip dari The Sun.

Marie Fredriksson telah divonis mengidap kanker otak sejak tahun 2002 dan menjalani pengobatan intensif mulai dari operasi pengangkatan tumor, kemoterapi berbulan-bulan hingga radiasi.

Melansir Daily Mail, sebagai dampak dari pengobatan itu, Fredriksson harus mengalami kebutaan di salah satu matanya hingga gangguan pendengaran. Bahkan, ibu dua anak ini kesulitan bicara selama berbulan-bulan.

Karya terakhir yang dihasilkan istri Mikael Bolyos ini adalah album bertajuk Nu! di tahun 2013. Album ini berisi beberapa lagu yang mencetak hits seperti It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, Spending My Time, How Do You Do! dan lainnya.