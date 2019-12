JAKARTA - Andy /Rif menjadi salah satu penyanyi senior yang turut memberikan perhatian kepada musisi muda Tanah Air. Ia berharap berjalannya regenerasi yang baik di industri musik Indonesia.

Andy /Rif turut mengapresiasi banyaknya ajang pencarian bakat seperti Sound of Bintang: Karaoke Battle Finale, yang digelar di Livespace SCBD, Jakarta. Dengan ajang seperti ini, Andy /Rif yakin banyak musisi muda berbakat mendapatkan kesempatan di belantika musik.

"Banyak talenta berbakat tapi kurang dapat perhatian, yang kurang bagus atau sekadar candaan gitu malah naik daun karena berhasil viral. Dan itu sayang juga sih, masalahnya sekarang kan tidak ada filter untuk memisahkan itu. Tinggal ke pendengar saja, yang harus jeli melihatnya, apalagi kan pendegarnaya tak terbatas usia semua bisa mengakses ponsel pintar sehngga menjadi pemasaran yang efektif. Kalau yang punyanya selera bagus pasti tahu akan kualitas itu," jelas Andy /Rif saat jumpa pers Sound of Bintang: Karaoke Battle Finale.

Sound of Bintang: Karaoke Battle Finale dihadiri musisi ternama seperti Andy /Rif, Kangen Band, hingga Bisma Smash. Sebelum malam puncak, Sound of Bintang: Karaoke Battle telah dilaksanakan di The Moon Hotel Monopoli, Halfway Gandaria, Ruci's Joint Senopati, Halfway Puri, Gen's Bar & Resto, Oeang M Bloc Space, Camden Cikini, Lucy in the Sky, Kiri Social Bar, and Tambuhak Food & Beverage Garden.

"Sound of Bintang: Karaoke Battle menyatukan semua pecinta musik. Tidak masalah lagu apa yang kamu suka, Sound of Bintang akan mengundang Anda untuk naik panggung, bernyanyi, dan membiarkan musik menghubungkan semua orang dengan caranya yang alami," kata Mariska van Drooge, selaku penyelenggara. Achmad Sururi menjadi salah satu pemenang Sound of Bintang: Karaoke Battle. Ia pun berhak menghadiri Fuji Rock Festival di Jepang tahun 2020.