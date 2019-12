JAKARTA - Irma Darmawangsa belum lama ini menghabiskan waktunya berlibur di Bali. Pedangdut itu membagikan momen bersantainya di Pantai Sanur lewat unggahan foto di akun Instagramnya pada 7 Desember 2019.

Irma Darmawangsa tampil seksi dalam balutan bikini two piece berwarna merah serta topi hitam di kepalanya. Kekasih Irfan Sbaztian itu seolah sedang menikmati suasana pantai sambil duduk di kursi dan berpose membelakangi kamera.,

"Hey you! Just talk to my back," tulis Irma dalam keterangan fotonya.

Unggahan foto Irma itu langsung memancing warganet untuk berkomentar. Banyak dari mereka yang memuji keindahan kulit dan tubuh sang pelantun Sir Gobang Gosir tersebut.

"Udah cantik alami dan mulus," komentar seorang warganet.

"Kalau ini benar seksi, semok asli," celoteh warganet lainnya mengomentari foto Irma Darmawangsa.

Keindahan tubuh Irma pun dibandingkan dengan Barbie Kumalasari, yang selama ini berseteru dengannya. Beberapa warganet menilai istri siri Galih Ginanjar itu kalah telak. "Wih kalah dong bodi Ijah @barbiekumalasari yang ini bukan kaleng rombeng," kata seorang warganet. Baca juga: Nathalie Holscher Sodorkan Bukti CCTV, Sunan Kalijaga Buka Suara Gaya Irma Darmawangsa yang seolah memamerkan punggung mulusnya itu pun menggiring warganet untuk menyinggung soal Barbie Kumalasari. Pasalnya, ia sempat mengaku terkena santet karena punggungnya gatal-gatal hingga menyebabkan luka parah. "Mbak Irma kok mulus punggungnya, tapi Kumalasari katanya kemarin punggungnya kena santet kutilan, tapi kok enggak ada bekasnya, aku lihat dia pakai baju di pantai Bali," celoteh warganet lainnya, "Kutil kali," balas Irma Darmawangsa singkat.