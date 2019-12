JAKARTA - Denny Sumargo menambah daftar panjang selebriti yang terjun ke ranah YouTube dengan membuat konten video. Dalam kanalnya, pria yang akrab disapa Densu ini aktif dalam membahas olahraga yang selama ini digelutinya, yakni basket.

Denny Sumargo ingin konten videonya memberikan hiburan namun tetap memiliki nilai edukasi bagi para penonton. Densu mengaku membuat konten seperti itu karena kerinduannya terhadap basket.

"Aku sih berangkat dari passion aku di basket, mungkin nanti ke depannya aku belum tahu. Tapi intinya sih ya ingin menyuguhkan sesuatu yang entertaining, fun, and edukatif supaya bisa jadi bagian daripada itu sih," terangnya.

Dari kontennya, Denny Sumargo sadar bahwa penonton di kanal Youtubenya mendapatkan banyak manfaat. Banyak orang mengaku tergerak untuk berolahraga setelah menyaksikan video Densu.

Sejauh ini, Denny Sumargo telah mengajak komika Uus berkolaborasi dalam videonya. Dalam video itu, Densu dan Uus berduel basket one on one dengan disertai beberapa perbincangan seru dan menarik.

Adapun alasan lain Denny Sumargo membuat konten YouTube adalah untuk dirinya sendiri berolahraga. Dalam beberapa bulan terakhir, Densu mengaku jarang berolahraga. "Jadi aku bikin konten itu buat reason untuk aku berolahraga lagi karena ada hal yang ingin aku munculin di sana. Aku sih bukan ingin ngasih tahu aku hebat main basket, tapi lebih ngangkat orang-orang yang suka basket dengan kehebatannya mereka masing-masing dan ternyata itu yang penonton suka," tutupnya.