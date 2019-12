NAGOYA - Park Bo Gum membuka perhelatan Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2019 di Nagoya Dome, Jepang, pada Rabu (4/12/2019). Setidaknya, ada 18 nominasi yang diperlombakan dalam ajang awarding tersebut.

Pada awal acara, MAMA 2019 memberikan trofi Best Male Group kepada BTS, sementara Best Female Group diserahkan untuk TWICE. Sementara itu, ITZY didapuk untuk membuka MAMA 2019.

Grup asuhan JYP Entertainment itu membawakan dua lagu andalannya: Dalla Dalla dan ICY. Para personel ITZY tampil memesona dengan kostum serba hitam yang dipadukan dengan rok mini bermotif kotak merah dan putih.

Selanjutnya, panggung MAMA 2019 semakin panas dengan aksi panggung energik TXT yang melantunkan Run Away. MONSTA X menjadi artis selanjutnya yang meraih penghargaan di MAMA 2019 dengan membawa pulang trofi World Performance.



Melengkapi tiga pemenang itu, MAMAMOO menerima trofi Favorite Vocal Performance dilanjutkan dengan GOT7 yang mendulang piala Favorite Dance Performance.

Sebelum acara puncak MAMA 2019, pemenang beberapa kategori telah lebih dahulu dibacakan. Sebut saja Best Music Awards (BTS) dan Best Asian Artist yang diisi oleh Andmesh Kamaleng (Indonesia), Hoang Thuy Linh (Vietnam), Aimyon (Jepang), Li Ronghao (China), Nont Tanont (Thailand). Selain dua kategori di atas, ada juga trofi Best New Asian Artist yang dimenangkan oleh King Gnu (Jepang), OSN (China), WANYAI (Thailand), Stephanie Poetri (Indonesia), dan K-ICM & JACK (Vietnam).