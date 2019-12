NAGOYA - Penyanyi Stephanie Poetri memenangkan kategori Best New Asian Artist Indonesia dalam ajang Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2019. Trofi itu diraihnya berkat lagu I Love You 3000 yang sempat viral.

Lagu yang dirilis Stephanie pada 7 Juni 2019 itu telah ditonton lebih dari 51 juta kali di YouTube. Tak hanya di Indonesia, lagu ciptaannya itu bahkan diterima baik di beberapa negara Asia dan pasar Amerika Serikat.

Saking terkenalnya, Baekhyun EXO bahkan sempat menyanyikan lagu tersebut dalam konser ‘SuperM We Are The Future Live’ di Chicago, Amerika Serikat, pada 13 November 2019. Aksi tersebut, diakui Stephanie, sempat membuatnya terkejut.

Berkat I Love You 3000 pula penyanyi 19 tahun tersebut digaet label musik ternama Amerika Serikat, 88rising. Agensi itu merupakan ‘rumah’ yang juga menaungi dua penyanyi muda Indonesia lainnya: Rich Brian dan Niki (Nicole Zefanya).

Sayang, Stephanie Poetri tak bisa menerima sendiri trofinya di atas panggung MAMA 2019. Sebagai gantinya, putri bungsu Titi DJ itu mengucapkan terima kasih lewat sebuah video singkat. Kemenangan itu pun dia unggah lewat Instagram, pada Rabu (4/12/2019).

"Aku tak pernah membayangkan akan memenangkan MAMA sebagai penghargaan perdanaku!!! Aku ingat banget bagaimana selalu streaming acara ini dengan teman-teman SMAku saat masih di Jakarta," ujar Stephanie Poetri. Selain Stephanie Poetri, beberapa musisi Asia lainnya juga mendapatkan trofi dengan kategori serupa dalam MAMA 2019. King Gnu (Jepang), OSN (China), WANYAI (Thailand), K-ICM & Jack (Vietnam) merupakan beberapa di antaranya. Tak hanya Stephanie Poetri, panggung MAMA 2019 juga menjadi momen khusus bagi penyanyi Andmesh Kamaleng. Dia memenangkan kategori Best Asian Artist Indonesia lewat lagu Cinta Luar Biasa. Mnet Music Awards 2019 digelar di Nagoya, Jepang. MAMAMOO, ITZY, TXT, Park Jin Young, BTS, GOT7, TWICE, MONSTA X, Seventeen, Chungha, dan Dua Lipa dipastikan akan menjadi pengisi acara dalam ajang tersebut.*