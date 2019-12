Lyrics:

Baru kini kurasa

Mabuk karena debar asmara

Sungguh ku tak kuasa

Menahan asa ku tak bisa

Kini apa yang ada

Semua

Tentangmu

Teringat kala manis kau menyapa

Kasih bayang wajahmu

Selalu terbawa

Ke alam mimpi ku

Kasih ku berharap

Kau lah satu jawaban

Semua tanya di hatiku

Ku berharap

Kau lah satu alasan

Senyum di wajahku

Sayang

Di hariku

Hanya kamu

Yang kudamba

Tuk jadi yang pertama

kan ku tuliskan nama mu

Di hatiku

Kuharap kau merasa

Apa yang aku rasa

Hanyalah senyummu yang bisa

Buatku terbang ke angkasa

Tak ingin rasaku percuma

Jadilah cinta yang pertama

Miliki aku selamanya

Baby boy you’re the one you’re perfect fo me

Let me be the pretty sound in your harmony

B-b-baby don’t don’t you go baby stick with me

I promise u heaven when you’re next to me

I’m no wonder woman but I can be your woman

Give u wonderful life like no other

M-A-R-I-O-N that’s me

U can call me Marion or just call me baby

Tak ingin rasaku percuma

Jadilah cinta yang pertama

Miliki aku selamanya

(ABD)