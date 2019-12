TOKYO - Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2019 dibuka dengan gelaran red carpet. Ajang penghargaan musik tahunan Asia ini digelar di Nagoya Dome, Nagoya, Jepang pada Selasa (4/12/2019).

Deretan idol Korea yang hadir di acara tersebut satu per satu melenggang di red carpet MAMA 2019. Boyband ATEEZ muncul sebagai yang pertama dan memperkenalkan diri mereka.

Pelantun Say My Name ini kompak mengenakan setelan busana serba hitam. Di MAMA 2019 ini, grup bentukan KQ Entertainment ini masuk dalam nominasi Best New Male Artist di MAMA 2019.

Selain ATEEZ, hadir pula WayV dan ONEUS. Dua vokal grup ini juga tampak gagah dengan setelan busana formal. Menyusul tiga boygroup tersebut, hadir lima member ITZY.

ITZY tampil memesona di red carpet MAMA 2019 dengan busana serba putih. Mereka masuk dalam nominasi Best New Female Artist. Pelantun Dalla Dalla ini nantinya juga akan tampil di acara puncak MAMA 2019.

Sebelum memasuki acara tersebut, MAMA 2019 lebih dulu memberikan penghargaan kepada penyanyi yang memenangkan kategori Best Asian Artist dari negara-negara Asia. Best Asian Artist Vietnam dimenangkan Hoang Thuy Linh. Sementara Best Asian Artist Japan jatuh ke tangan Aimyon dan untuk Best Asian Artist Indonesian dimenangkan Andmesh. Nantinya pada acara puncak, MAMA 2019 akan mengumumkan pemenang 18 nominasi. Deretan nominasi tersebut diantaranya Best New Male Artist, Best New Female Artist, Best Male Artist, Best Female Artist, Best Male Group, Female Group, dan masih banyak lagi. Baca Juga: ART Nike Ardilla Jadi Pemulung, Melly Goeslaw: Pedih Hati Saya Tentu saja ajang penghargaan ini juga akan diisi dengan sejumlah idol grup dan solo ternama. BTS, GOT7, TWICE, MONSTA X, SEVENTEEN, Chungha dan beberapa lainnya siap memberikan aksi panggung memukau kepada para penonton.