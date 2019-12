TOKYO – Mnet Asian Music Awards (MAMA) siap digelar malam ini, Kamis (4/12/2019) di Nagoya Dome, Jepang. Park Bo Gum dipercaya menjadi host MAMA 2019. Ini merupakan tahun ketiganya selama berturut-turut menjadi pemandu acara bergengsi tersebut.

MAMA 2019 akan dimeriahkan dengan line up mentereng berisi penyanyi-penyanyi papan atas. ATEEZ, ITZY, ONEUS, TXT serta WayV telah dikonfirmasi lebih dulu sebagai pengisi acara MAMA 2019.

Tak berhenti sampai di situ, BTS, GOT7, TWICE, MONSTA X, SEVENTEEN dan Chungha juga siap memberikan aksi panggung memukau kepada para penontonnya. Park Jin Young alias JYP juga akan berkolaborasi dengan MAMAMOO.

Selain itu, penyanyi asal Inggris, Dua Lipa juga siap memeriahkan MAMA tahun ini. Sayangnya, IZ*ONE dan X1 dipastikan batal tampil lantaran kasus manipulasi voting yang dilakukan PD Produce 101, Ahn Joon Young.

Untuk tahun ini, MAMA memberikan peraturan baru kepada penonton yang hadir. Melansir official Twitter sang penyelenggara, MAMA melarang penggemar membawa lightstick official idola mereka. Sebagai pengganti, Mnet akan menyediakan lightstick resmi MAMA 2019.

“Kami meminta kerja sama Anda sehingga semua penonton dapat menikmati pertunjukan,” tulis MAMA dalam keterangannya.

Sebagai ajang penghargaan tahunan, akan ada 18 nominasi yang dibacakan di MAMA 2019. Lagu atau album yang masuk dalam nominasi harus dirilis dalam rentang waktu 1 November 2018 hingga 23 Oktober 2019.

Deretan nominasi tersebut diantaranya Best New Male Artist, Best New Female Artist, Best Male Artist, Best Female Artist, Best Male Group, Female Group, dan masih banyak lagi.

Bagi Anda yang tak bisa menyaksikan acara MAMA 2019 secara langsung, jangan khawatir. Sebab acara ini dapat disaksikan melalui layanan streaming di platform musik digital.

Acara tersebut rencananya akan dimulai dengan red carpet pukul 16.00 KST atau sekira 14.00 WIB dan puncaknya pada 18.00 KST atau 16.00 WIB.