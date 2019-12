Chord gitar lagu / Kunci gitar lagu Virgoun - Titik Balik di Hidupku

Intro : G

G

yang selalu ku tatap indahnya jiwamu

C

dan selalu ku lihat sempurna dirimu

Am

yang selalu ragu dan selalu takut

G D

dunia kan menertawakanmu

G

yang selalu ku dengar curahan hatimu

C

dan selalu ku cerna cara berfikirmu

Am

yang selalu peka selalu berbeda

G D

dari semua yang di sekitar kita

C G/B

ku ingin dirimu

A D

berperan utama di dalam hidupku

Chorus:

Em C

kau adalah manusia yang paling

G D

pantas untuk aku bahagiakan

Em C

untuk semua pilihan hidup yang

G D

telah rela untuk kau tinggalkan

A

dapatkan kamu

C D G

jadi titik balik di hidupku

G

yang selalu ku rasa terbunuhnya waktu

C

dan selalu ku simak setiap ceritamu

Am

yang selalu bermakna dan slalu bisa

G D

membuatku menertawakan dunia

C G/B

ku ingin dirimu

A D

berperan utama di dalam hidupku

Chorus:

Em C

kau adalah satu hal yang jadi

G D

dan selalu akan aku banggakan

Em C

demi semua perhiasan dunia

G D

yang kan rela untuk ku tanggalkan

A

dapatkan kamu

C D G

jadi titik balik di hidupku

Int. Bb Am C C

Bb Dm C D

Chorus

Em C

kau adalah manusia yang paling

G D

pantas untuk aku bahagiakan

Em C

untuk semua pilihan hidup yang

G D

telah rela untuk kau tinggalkan

Em C

dan kau adalah satu hal yang jadi

G D

dan selalu akan aku banggakan

Em C

demi semua perhiasan dunia

G D

yang kan rela untuk ku tanggalkan

A

dapatkan kamu

C D G

jadi titik balik di hidupku

A

menemukanmu

C D G

jadi titik balik di hidupku

"Lagu Titik Balik di Hidupku ini punya makna lebih luas dari yang mungkin lo pikirkan,"kata Virgoun. Menurut Virgoun, lagu ini tidak melulu tentang pasangan. "Bisa siapa aja: anak, orang tua, teman, guru, bahkan mungkin mantan,"ujar Virgoun di laman Youtubenya. Lagu ini, bisa dibilang lagu perayaan buat siapa pun yang punya seseorang yang jadi titik balik di hidupnya. "Klo lw, siapa titik balik di hidup lw?," tanya Virgoun.