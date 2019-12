JAKARTA - Salmafina Sunan akan merayakan Natal pada 25 Desember mendatang pasca perpindahan agamanya. Akan tetapi, rupanya ini bukanlah Natal pertama bagi putri sulung pengacara kondang Sunan Kalijaga.

Hal ini diungkapkan oleh Salmafina melalui sesi tanya jawab di Insta Storiesnya, Senin (2/12/2019).

Berawal dari seorang netizen yang menanyakan bagaimana perasaan Salma yang akan melewati Natal pertamanya. Mantan istri Hafiz Taqy Malik ini justru menyebut jika tahun ini adalah Natal keduanya.

"Tahun kedua sebenarnya," jawab Salmafina.

Wanita yang sempat mengenakan hijab itu pun lantas menandai akun salah satu sahabatnya. Sahabatnya itulah yang tahu bahwa Salma sudah merayakan Natal sejak tahun kemarin.

"Iya kan Gab? @gabriellagozally. Tapi enggak ada yang tahu aja. Yang tahu cuma Gabby," tambah wanita 20 tahun itu.

Pertanyaan lainnya seputar perayaan Natal pun kembali diterima Salmafina. Namun, kali ini seorang warganet menanyakan perihal pasangan kepada Salma.

"Apakah Natal tahun ini sudah punya doi baru kak? Heheh love you kak Alma," tanya seorang netizen yang tak disebutkan namanya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Salmafina pun menuliskan kalimat bijak. Menurutnya saat ini sulung dari 2 bersaudara itu masih mencari seseorang yang tepat.

"Still praying for a significant other to spend not only Xmast, but to spend the rest of my life with amen. I put my biggest faith on this (masih berdoa untuk seseorang yang akan menemaniku bukan hanya saat Natal tapi untuk menghabiskan sisa hidupku dalam nama Tuhan. Saya menaruh kepercayaan besar soal ini)," jawabnya.

Seperti diketahui kabar perpindahan agama Salmafina Sunan sendiri menyeruak pada Juli 2019. Di mana, selebgram ini tertangkap kamera tengah mengenakan kalung salib dan menangis di gereja sembari berdoa.

Namun ternyata agamanya sekarang sudah dia yakini dari tahun lalu. Hal tersebut pun tersirat dari jawaban Salma mengenai pertanyaan seputar Natal.