JAKARTA - Sudah bertahun-tahun tak ada artis China atau Mandarin yang datang dan menggelar acara di Indonesia. Artis Mandarin yang terakhir berkunjung ke Tanah Air untuk konser atau jumpa fans adalah F4 pada 2003 silam.

16 tahun berselang, akhirnya ada selebriti China yang menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemain serial romantis My Girlfriend is An Alien baru saja menggelar jumpa fans mereka di Jakarta pada akhir pekan lalu.

Dua pemeran utama My Girlfriend is An Alien, Xu Zhixian atau Bie dan Wan Peng menyapa langsung penggemar mereka di Indonesia. Bertempat di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, jumpa fans itu dihadiri oleh ratusan penggemar yang memadati satu studio.

"Ini pertama kalinya saya datang ke Indonesia. Senang sekali bisa ke Jakarta untuk menghadiri fan meeting ini. Begitu sampai di bandara langsung disambut fans. Surprise dan senang sekali," tutur Wan Peng, Sabtu (30/11/2019).

"Pertama kali series ini keluar, saya sama sekali tidak menyangka ini akan booming. Apalagi di Indonesia, sama sekali tidak menyangka akan ada banyak penggemar di sini," sambung Bie sang pemeran Fang Leng.

My Girlfriend is An Alien merupakan drama romantis komedi yang saat ini tengah tayang dan digandrungi publik, termasuk masyarakat Indonesia. Drama ini berkisah tentang percintaan seorang alien perempuan dan seorang CEO sombong. Dessya, Contents Operations dari WeTV Indonesia yang mendatangkan dua artis tersebut ke Tanah Air memaparkan alasan mengapa timnya berani membawa artis Mandarin ke Indonesia. "Serial My Girlfriend is An Alien sangat disukai di Indonesia karena adegan-adegan romantis komedinya yang ringan dan manis sering kali membuat baper. Jalan cerita juga menarik dan tidak membosankan," tutur Dessya. Dalam dua atau tiga tahun terakhir, series China memang kembali menarik minat pecinta drama di Indonesia. Pada 2017, masyarakat dibuat jatuh cinta lewat series Love is So Beautiful. Sementara tahun lalu, penggemar heboh dengan remake Meteor Garden 2018 hingga When We were Young.