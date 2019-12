JAKARTA - DAY6 menyapa penggemar mereka di Indonesia lewat konser bertajuk 'World Tour GRAVITY In Jakarta'. Konser ini digelar di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (1/12/2019).

Sebelum memulai konser DAY6, lagu Indonesia Raya lebih dulu diputar. My Day pun langsung berdiri dan kompak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut.

Best Part menjadi lagu pembuka DAY6 di konser hari ke-2 mereka di Indonesia ini. Grup band asuhan JYP Entertainment ini tampil kasual.

Lima personelnya, yakni Jae, Sungjin, Dowoon, Wonpil dan Young K mengenakan outer kemeja, sementara di bagian dalam mereka mengenakan t-shirt.

Melanjutkan aksi panggung, DAY6 membawakan lagu Sing Me dan Wish. "Jakarta, apa kalian siap malam ini?" ujar Jae di panggung. Pertanyaan itu langsung dijawab dengan teriakan MY Day, "Yaaaa!"

Somehow dan Time of Our Life menjadi dua lagu berikutnya sebelum masing-masing personel memperkenalkan diri.

"Jakarta! Aku tahu hari ini bakal luar biasa banget. Terima kasih atas energi kalian. Oh iya, lupa memperkenalkan diri," ucap Jae.

Hal itu membuat personel lain dan penggemar tertawa. "Hai, kami DAY6," sapa grup band yang debut pada tahun 2015 itu memperkenalkan diri. Sapaan itu berlanjut dengan perkenalaan diri kelima member DAY6. Bukan hanya Jae yang berterima kasih atas kehadiran penggemar, tapi juga Sungjin. "Terima kasih sudah menunggu kami, menghabiskan uang kalian untuk datang ke sini. Kami berjanji akan membuat kalian bangga," kata Jae. Young K kemudian meminta penggemar berdiri agar mereka bisa melihat semangat My Day di Indonesia. "Semua yang di sini ayo berdiri, mari kita bergoyang bersama!" kata bassist kelahiran 1993 tersebut. Ajakan itu disambut penggemar dengan berdiri dan memainkan light band mereka. Lokasi konser pun tampak dipadati penonton yang kompak menyanyikan hits DAY6. Keramaian bukan hanya tersaji di hari ke-2 konser DAY6. Pasalnya, konser hari pertama pada 30 November juga dipenuhi penggemar. Bahkan, tiket sampai terjual habis.