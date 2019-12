JAKARTA – DAY6, grup band asal Korea Selatan tidak menyangka mendapatkan sambutan meriah dari penggemar, My Day Indonesia. Hal itu tampak jelas lewat venue yang dipadati penonton dan teriakan mereka yang hadir di konser bertajuk ‘World Tour Gravity In Jakarta’ di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat.

Melihat besarnya dukungan penggemar, DAY6 pun berjanji akan kembali ke Indonesia. Namun, untuk itu, Young K meminta penggemar berjanji dua hal padanya.

Pertama, bassist DAY6 ini meminta penggemar selalu menjaga kesehatan. "Jaga kesehatan. Kalau kalian sakit, kalian tidak akan bisa menonton (konser) kami,” ujar Young K di panggung pada 1 Desember kemarin.

Janji yang ke-2, penggemar harus selalu merasa bahagia. “Bisa kalian berjanji dua hal itu? Sampai kita bertemu lagi, tolong lakukan hal itu ya,” pinta Young K.

Permintaan itu dijawab penggemar DAY6 dengan mengatakan, “Ya!”

It's a promise. I promise!!! Till we meet again 💙 pic.twitter.com/6he8rzNDl1 — rei 레이 (@rei_MVP) December 2, 2019

Selain Young K, Wonpil juga berbagi pengalamannya mengadakan konser selama 2 hari di Indonesia, yakni pada 30 November – 1 Desember 2019. Keyboardist DAY6 ini memuji semangat yang tak padam dari penggemar mereka.

“Semalam kami bahagia, dan sekarang lebih bahagia lagi. Terima kasih karena sudah hadir di konser. Senang sekali rasanya bisa bernyanyi dan melompat bersama kalian,” kata Wonpil.

Jika Young K meminta penggemar berjanji dua hal, maka Wonpil yang bahagia pada malam itu justru mengutarakan janjinya untuk My Day. “Tunggu sebentar lagi, kami akan membuat musik yang lebih baik lagi,” tuturnya.

Janji itu diamini personel lainnya. “Terima kasih sudah menunggu kami, menghabiskan uang kalian untuk datang kesini. Kami berjanji akan membuat kalian bangga,” tutur Jae.

Dalam konser semalam, DAY6 membawakan tak kurang dari 20 hits andalan mereka, mulai dari Best Part, Sing Me, Wish, Somehow, hingga Time of Our Life.

Bukan hanya itu, grup band yang debut pada tahun 2015 ini juga menyanyikan mash up lagu Barat dan hits mereka seperti Shape of You, Treasure, Like That Sun, Days Gone By, Treasure, Get Lucky serta Blood.