SEOUL - Aktor Jang Dong Yoon dikabarkan mendapat tawaran untuk membintangi drama terbaru OCN, Search. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi agensi sang aktor, Dongyi Company.

Baca Juga: Susul Kim So Hyun, Jang Dong Yoon Pastikan Bintangi Mung Bean Chronicle

"Jang Dong Yoon mendapatkan tawaran itu dan tengah mempertimbangkannya dengan sangat positif," kata perwakilan Dongyi Company seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (30/11/2019).

Search merupakan drama misteri-militer yang berkisah tentang operasi rahasia di Zona Demiliterisasi (DMZ) Korea Selatan. Jang Dong Yoon ditawari untuk menghidupkan karakter utama dalam drama tersebut bernama Sersan Yoon Dong Jin.

Jika Jang Dong Yoon menerima peran ini, maka pengalamannya saat menjalankan wajib militer bisa menjadi panduannya dalam berakting. Seperti diketahui, dia menjalankan wamil sebelum memulai debut aktingnya pada 2016.

Jang Dong Yoon diketahui telah berperan dalam sederet drama, seperti Solomon’s Perjury, School 2017, A Poem A Day, Mr. Sunshine, Just Dance, hingga Beautiful Days. Terakhir, dia beradu akting dengan Kim So Hyun dalam The Tale of Nokdu.

Baca Juga: Ramai soal Darah Indonesia, Eddie Van Halen Akui sang Ibu dari Rangkasbitung

Drama itu menyelesaikan masa tayangnya pada 19 November 2019 dengan rating tertinggi mencapai 8,2 persen. Sementara itu, OCN menjadwalkan untuk menayangkan Search pada 2020.*