SEOUL - Aktor Jang Dong Yoon akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Kim So Hyun dalam drama Mung Bean Chronicle. Dia akan berperan sebagai Jeon Nok Du, seorang pria yang berambisi untuk mengenal dunia luar.

Dengan ketampanan, kecerdasan, dan tubuh atletis yang dimilikinya, Jeon Nok Du mendekati kata sempurna. Dia kemudian bergabung dengan komunitas, setelah terlibat dalam sebuah insiden. Di komunitas itulah nanti dia akan bertemu Dong Dong Joo, seorang calon gisaeng.

Dong Dong Joo yang akan diperankan oleh aktris Kim So Hyun itu, digambarkan memiliki kepribadian berapi-api. Sebagai calon gisaeng, dia termasuk ceroboh, tidak menyukai musik, dan termasuk buta nada. Meski begitu, dia terbilang blakblakan dan akan membela siapa saja yang membutuhkan keadilan.

Selain Kim So Hyun dan Jang Dong Yoon, aktor Sky Castle Song Geon Hee juga akan membintangi Mung Bean Chronicle. Dia akan berperan sebagai Jeon Hwang Tae, kakak laki-laki Jeon Nok Du.

“Kami bekerja keras untuk mendapatkan aktor terbaik untuk menghidupkan karakter utama dalam drama ini: Jeon Nok Du dan Dong Dong Joo. Jang Dong Yoon dan Kim So Hyun akan menciptakan sinergi apik dan menyegarkan dalam drama ini,” ujar perwakilan tim produksi seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (29/4/2019).

Drama Mung Bean Chronicle akan diarahkan oleh Kim Dong Hwi yang sebelumnya menyutradarai Fight My Way dan The Merchant: Gaekju 2015. Dia akan berkolaborasi dengan duo penulis skenario Im Ye Jin dan Baek So Yeon.

Im Ye Jin adalah penulis skenario di balik Moonlight Drawn By Clouds dan Who Are You. Sementara Baek So Yeon, pernah menggarap skenario drama Kang Deok Soon’s Love History.

Drama Mung Bean Chronicle akan tayang di KBS pada September 2019.*

(SIS)