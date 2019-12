JAKARTA - Prilly Latuconsina disebut sebagai pelakor usai kepergok makan malam bersama Endy Arfian. Hal tersebut terjadi usai kekasih Endy Arfian, Safira Crespin, mengunggah hasil chatnya dengan bintang Pengabdi Setan tersebut dan juga salah seorang sahabatnya, yang kebetulan berada di lokasi yang sama.

Tudingan miring yang diarahkan pada Prilly, sontak membuat dirinya mau tak mau memberikan klarifikasi atas hubungan kedekatannya dengan Endy. Namun, ia secara tegas mengatakan bahwa Endy hanyalah ia anggap sebagai adik, lantaran usianya sepantaran dengan adik kandungnya, Raja Latuconsina.

"Aku sih ya sudahlah diem aja, yang penting, aku nggak perlu klarifikasi panjang lebar, karena statement aku menganggap Endy itu adek aku, itu udah jelas banget," ungkap Prilly Latuconsina saat ditemui di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan.

Prilly pun menambahkan, bahwa hubungannya dengan Endy Arfian memang cukup akrab dan juga dekat. Akan tetapi, bukan hanya kepada Endy dirinya mengaku merasa dekat, ke beberapa rekannya dalam sejumlah sinetron dan film, juga ia akui cukup dekat.

Namun, sekali lagi ia menegaskan bahwa hubungan dirinya dan Endy hanyalah sebatas teman, bahkan remaja 18 tahun tersebut sudah dianggapnya sebagai adik. Ia pun merasa bahwa klarifikasinya sudah cukup jelas dan tegas.

"Kita sudah kayak saudara. Endy akrab sama semua sahabat ceweknya, bukan cuma aku doang, dan aku pun sama temen-temen syuting aku bukan Endy doang," tuturnya.

"Udah clear lah semuanya, enggak usah ada bully-bully lagi dan spekulasi apa-apa lagi, karena he's just my little brother, come on," lanjutnya.

Gosip miring yang menimpa Prilly selama beberapa waktu belakangan ini ia akui tak cukup mengganggu aktivitasnya. Ia pun selalu mencoba untuk berpikiran positif, lantaran dia merasa bahwa dirinya memang tak memiliki hubungan kedekatan selain persahabatan dengan Endy Arfian.

"Enggak terganggu sama sekali karena semuanya cuma salah paham dan selama aku nggak ngelakuin apa-apa, aku menganggap dia adek aku kenapa aku harus terganggu? Tetap fokus sama yang positif aja," tandasnya.

