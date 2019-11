JAKARTA - Grup band bertalenta Korea Selatan, DAY6 baru saja mendarat di Jakarta, Indonesia. Band berisi lima member itu tiba di Indonesia pada Kamis (28/11/2019) malam sekira jam 20.15 WIB.

Dari video dan foto yang beredar di media sosial, kedatangan DAY6 langsung disambut oleh fans mereka, My Day yang sudah berjam-jam menunggu di bandara Soekarno Hatta. Sejumlah aparat keamanan memandu DAY6 keluar bandara untuk memastikan keselamatan Jae cs.

Kehadiran DAY6 membuat fans mereka di Tanah Air heboh. Tak sedikit yang mengucapkan selamat datang kepada pelantun Sweet Chaos tersebut. Ada juga yang langsung menyarankan member DAY6 untuk mencoba makanan lokal.

"Selamat datang kembali di Indonesia!!! Istirahat dan coba lah makanan Indonesia!! See you very soon," tulis akun @mysbchil.

"MAS MAS KU SELAMAT DATANGGGG #WelcomeToJakartaDAY6 DONT FORGET TO EAT, AND REBAHAN AND SANTUY!!!" sambung @aiyakk_.

Jika dibandingkan dengan saat berangkat dari Korea siang tadi, kelima member DAY6 menampilkan airport fashion yang cukup berbeda. Memakai jaket padding dan mantel tebal ketika meninggal Korea, band JYP Entertainment ini terlihat memakai sweater, kaos, atau jaket biasa begitu tiba di Jakarta.

Seperti sudah diberitakan sebelumnya, DAY6 datang ke Indonesia untuk menggelar konser mereka yang bertajuk "DAY6 WORLD TOUR 'GRAVITY' IN JAKARTA". Konser akan digelar selama 2 hari di Tennis Indoor Senayan pada 30 November dan 1 Desember 2019. SUMPAAH KEREN BANGET EMG GA RUSUH #DAY6GRAVITYinJKT pic.twitter.com/xL6Yz47NkA — tom | SHARING CUPHOLDER (@hyungggg_) November 28, 2019 Ini menjadi konser solo ke-2 DAY6 di Indonesia. Mereka pertama kali menghelat konser solo sebagai bagian dari Youth tour di Tanah Air pada 2018 lalu. Ada 5 kategori tiket yang dijual promotor Mecimapro, yakni Purple (Rp1 juta), disusul oleh Green (Rp1,5 juta), Yellow (Rp2 juta), Blue (Rp2,4 juta) dan termahal Pink (Rp2,5 juta). Dari pantauan Okezone, saat ini hanya tersisa tiket kategori Pink, Blue A dan Blue B untuk konser day 2. Sebelum konser di Indonesia, Day6 sudah menggelar Gravity di beberapa negara Asia dan Amerika. Pekan lalu, mereka sukses memanjakan My Day Filipina dengan konser di Manila.