Chord gitar lagu / Kunci gitar lagu Nella Kharisma - Jangan Nget NgetanĀ

Intro : Am

Am

tuku ketan ning prapatan

G

balikan ning mantan

Am

podo karo mangan jangan nget-ngetan

Intro Am E E F-E Am

Am E E F-E Am -E

Am Dm

tuku gelang ning pasar baru

G C

pacar menghilang cari yang baru

Dm E

ojo ngroso cilik atimu

Am

masih banyak diluar yang menunggumu

G Am

hidup kudu dinikmati

G Am

jangan sampai kamu frustasi

G Am

opo maneh sampe setres diri

G Am

gara gara mengharap mantan kembali

Am

tuku ketan ning prapatan

G

balikan ning mantan

Am

podo karo mangan jangan nget-ngetan

Am

tuku tuku ketan ning prapatan

G

balikan ning mantan

Am

podo karo mangan jangan nget-ngetan

Dm Am

opo wes ra payu, opo wes ra laku

Dm Am

sampe-sampe kowe bundel pikirmu

Dm Am

opo wes ra payu, opo wes ra laku

G Am

sampe-sampe bundel pikirmu

(Interlude) Am G Am

Dm Am Dm Am Dm Am G Am

Am Dm

tuku gelang ning pasar baru

G C

pacar menghilang cari yang baru

Dm E

ojo ngroso cilik atimu

Am

masih banyak diluar yang menunggumu

G Am

hidup kudu dinikmati

G Am

jangan sampai kamu frustasi

G Am

opo maneh sampe setres diri

G Am

gara gara mengharap mantan kembali

Am

tuku ketan ning prapatan

G

balikan ning mantan

Am

podo karo mangan jangan nget-ngetan

Am

tuku ketan ning prapatan

G

balikan ning mantan

Am

podo karo mangan jangan nget-ngetan

Dm Am

opo wes ra payu, opo wes ra laku

Dm Am

sampe-sampe kowe bundel pikirmu

Dm Am

opo wes ra payu, opo wes ra laku

G Am

sampe-sampe bundel pikirmu

Am

tuku ketan ning prapatan

G

balikan ning mantan

Am

podo karo mangan jangan nget-ngetan

Am

tuku tuku ketan ning prapatan

G

balikan ning mantan

Am

podo karo mangan jangan nget-ngetan

Dm Am

opo wes ra payu, opo wes ra laku

Dm Am

sampe-sampe kowe bundel pikirmu

Dm Am

opo wes ra payu, opo wes ra laku

G Am

sampe-sampe bundel pikirmu

G Am

sampe-sampe bundel pikirmu

(Outro) G Am

