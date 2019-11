JAKARTA - Ghaniyya Ghazi dikenal sebagai salah satu penyanyi Indonesia yang memiliki garis keturunan Belanda, Turki, dan Jawa. Namun Ghaniyya mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia sepenuhnya.

Bicara soal warga negara dan nasionalisme, saat ini netizen tengah ramai membahas soal Agnez Mo yang mengatakan dirinya tidak memiliki darah Indonesia.

Netizen pun tak sedikit yang pro kontra terkait pernyataan Agnez. Namun bagi Ghaniyya, apa yang diucapkan Agnez Mo tidak seharusnya menjadi sebuah konflik di tengah masyarakat.

"Kalau menanggapi tentang Agnezmo aku enggak berani nge-judge ya, karena belum tentu yang dimaksudkan Agnez Mo adalah tidak mengakui ke-Indonesiaan-nya. Agnes itu salah putri terbaik bangsa, duta bangsa Indonesia. Jadi aku tetep percaya Agnez cinta Indonesia," ungkap Ghani.

Ghaniyya tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada Agnez Mo dengan berbagai prestasi yang telah diraihnya. Ia mengungkapkan bila Agnez termasuk penyanyi yang sukses mengharumkan Indonesia di kancah internasional.

"Aku sih sebenarnya kagum banget dengan Agnes. Dia sudah banyak mengharumkan nama Indonesia di kancah music dunia, selain Anggun yang sudah mendunia terutama di Eropa, dan Agnez mengharumkan Indonesia di Amerika," sambungnya.

Ghaniyya sendiri sejauh ini telah merilis 3 single yang semuanya ditulis dalam Bahasa Inggris. Salah satu yang terbaru judulnya Can't Live dan rilis pada tanggal 22 November 2019 lalu. Pada single tersebut, Ghaniyya berkolaborasi dengan FHR.

Meski menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris, namun Gadis kelahiran Jakarta 3 Februari 2002 itu menekankan jika dirinya adalah sosok yang nasionalis.

"Wow, aku nasionalis banget loh. Aku pernah coveran lagu judulnya Aku Garuda, pernah aku bawakan saat acara rangkaian penutupan Sea Games di Palembang. Aku juga ada ciptain lagu yang ada suara etnik Aceh di dalamnya, judul lagunya I Think I Should Have. Bulan depan aku rilis," ujar Ghaniyya.

"Kakekku dari bapak orang Belanda, nenek Jawa. Kakekku dari mama Aceh peranakan Turki. Tetapi aku Indonesia. Dan aku bangga disebut sebagai orang Indonesia!" tutup Ghani.