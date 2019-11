JAKARTA - Penyanyi Ghaniyya Gazzi sukses memukau para pengunjung di gelaran Aceh Sumatra Expo belum lama ini. Lewat kemampuannya bermusik Ghaniyya coba mengajak anak-anak (kaum milenial) seusianya untuk mengeksplore keindahan pariwisata di Aceh.

Dengan kemampuannya, Ghaniyya coba memasukan unsur musik etnik Aceh dalam salah satu singlenya berjudul I Think I Should've Listened.

Tentu saja hal ini menjadi pertanda bahwa Ghaniyya sendiri juga mencintai asal usul tanah leluhur nenek moyangnya.

“I Think I Should've Listened itu lagu soal patah hati, terisnspirasi dari sahabatku, dimasukin musik etnik aceh, supaya musik etnik Aceh bisa lebih aku eksplore lagi tapi terserah bagaimana orang yang menginterpretasikannya seperti apa,” ucap Ghaniyya belum lama ini.

Dalam aksi panggungnya itu Ghaniyya membawakan lima buah lagu seperti Starlite (Muse), The Reason Why, Can't Live, I Think I Should've Listened,Bad Guy (Billie Eilish), dimana tiga diantaranya adalah ciptaan Ghaniyya sendiri.

Ghaniyya mengakui kalau dirinya lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris dalam menciptakan lagu lantaran dalam kesehariannya dirinya menggunakan bahasa asing baik disekolah maupun dirumah.

“Aku sih sebenernya lebih nyaman kalau nyiptain lagu itu pakai bahasa Inggris. Karena disekolah juga sehari-harinya komunikasinya pakai bahasa asing, nulis puisi juga pakai bahasa Inggris, curhatnya juga biasa pakai bahasa Inggris, jadi lebih terbiasa dengan bahasa asing,” kata Ghaniyya.

Ghaniyya sendiri saat ini tengah disibukkan dalam proses persiapan menuju rilis mini albumnya.

Sementara itu menurut Cut Sri Mainita selaku ketua pelaksana Aceh Sumatra Expo 2019 mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan Aceh sebagai destinasi wisata halal unggulan.

“Aceh terus melakukan berbagai upaya dalam promosi industri pariwisatanya melalui berbagai strategi pemasaran, baik melalui strategi pemasaran, seperti Destination, Origin dan Time (D.O.T), Strategi Promosi, seperti Branding, Advertising dan Selling (B.A.S) dan strategi media lainnya, seperti Paid Media, Owned Media, Social Media, Endorser (P.O.S.E),” ujarnya.