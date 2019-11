JAKARTA - Musisi Fariz RM menjadi salah satu headliner dalam The 90's Festival yang digelar di JiExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Minggu (24/11/2019). Tampil di panggung festival, musisi 60 tahun itu melantunkan deretan lagu hits miliknya, seperti Hasrat dan Cinta.

Fariz menyebut, Hasrat dan Cinta merupakan lagu bersejarah yang mengiringi kariernya sebagai musisi Tanah Air. “Ini lagu pertama saya yang dirilis secara komersial,” ujar Fariz RM dari atas panggung The 90's Festival.

Lagu itu semakin populer setelah dinyanyikan oleh mendiang Andi Meriem Matalatta pada awal tahun ‘80-an. Selain membawakan Hasrat dan Cinta, Fariz RM juga memanjakan penikmatnya dengan melantunkan sederet lagu populer miliknya.

Beberapa di antaranya Sungguh, Ada Sesuatu, Susi Belel, dan Sakura. “Ini merupakan lagu-lagu yang populer di zaman saya masih lucu-lucunya,” ujar Fariz RM yang membuat penonton tergelak.

Setelah membawakan tiga lagu pertama, musisi legendaris yang masih memiliki kekerabatan dengan Sherina Munaf ini mengeluhkan staminanya. Hal itu mengingat usia Fariz RM yang sudah menginjak kepala enam.

“Mohon maaf, karena usia saya sudah 60 tahun, jadi napas perlu diirit-irit,” katanya menambahkan.

Kendati demikian, Fariz merasa bahagia melihat animo penonton yang tak sedikit berasal dari generasi muda. Semangat penonton, menurut dia, memberikan energi tersendiri untuknya melanjutkan pertunjukan.

Selain Fariz RM, hari kedua The 90’s Festival juga dimeriahkan oleh penampilan Sheila on 7, Gigi, Vina Panduwinata, hingga Tipe-X. Tak hanya artis lokal, festival ini juga memboyong sederet artis Internasional, seperti Hansel, Aqua, Michael Learn to Rock dan Vertical Horizon.*

