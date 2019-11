SEOUL - Jang Ki Yong dan Park So Dam berpotensi beradu akting dalam drama baru tvN, Record of Youth. Kabar tersebut kemudian diklarifikasi oleh YG Entertainment selaku agensi Jang Ki Yong.

“Jang Ki Yong mendapat tawaran untuk membintangi drama baru Record of Youth. Saat ini, dia sedang mempertimbangkan tawaran tersebut,” ungkap YG Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Kamis (21/11/2019).

Kedua aktor muda ini sebelumnya beradu akting dalam drama Beautiful Mind yang dirilis pada 2016. Saat Park So Dam menjadi pemeran utama bersama Jang Hyuk, Jang Ki Yong berlakon sebagai pemeran pembantu dalam drama tersebut.

Drama Record of Youth berkisah tentang sekelompok anak muda yang menjajaki dunia modeling. Proyek ini menjadi menarik karena Jang Ki Yong memulai debutnya di dunia hiburan sebagai model.

Menurut Soompi, serial Record of Youth akan ditukangi oleh Ahn Gil Ho, sutradara di balik drama Forest of Secrets, Memories of the Alhambra, dan Watcher. Sementara skenarionya akan ditulis oleh Ha Myung Hee yang pernah menggarap skenario Doctors dan Degree of Love.

Sebelum mendapatkan tawaran ini, Jang Ki Yong bermain dalam dua drama: Kill It dan Search: WWW. Dia juga membintangi film The Bad Guys: Reign of Chaos yang berhasil membukukan 4,5 juta penonton dan pendapatan mencapai USD33,56 juta.

Di lain pihak, Record of Youth akan menjadi proyek terbaru Park So Dam dalam 3 tahun terakhir. Cinderella with Four Knights yang dibintanginya bersama Jung Il Woo dan Ahn Jae Hyun menjadi proyek terakhirnya di layar kaca.

Sementara itu, tvN menjadwalkan untuk menayangkan Record of Youth pada 2020.*

