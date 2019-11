JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan Edric Tjandra dan sang istri, Venny Chandra atas kelahiran anak pertama mereka pada Selasa 19 November 2019. Dengan bangga, Edric mengumumkan dirinya resmi menjadi seorang ayah lewat unggahan foto di Instagramnya.

Dalam potret berwarna hitam dan putih, Edric Tjandra tampak menggendong buah hatinya. Dia mengecup kening sang bayi mungil sambil memejamkan matanya.

"I'm officially a father. Thanks Lord Jesus," tulis Edric dalam keterangan fotonya.

Unggahan foto Edric Tjandra langsung banjir ucapan selamat dan doa dari warganet. Para selebritis Tanah Air pun juga ikut berbahagia atas kelahiran buah hati pertamanya.

"Alhamdulillah congratulations," komentar Yuni Shara.

"Selamat jadi ayah ya koko Edrict sayang," tulis Inul Daratista.

"Wah selamat koko, so proud of you, so happy for you. Semoga menjadi anak yang hebat ya ko," kata Indra Bekti mengomentari postingan Edric Tjandra.

Sebelumnya, Edric juga sempat mengunggah momen menegangkan saat mendampingi Venny jelang melahirkan. Dalam foto hitam dan putih, bintang Anak Hoki itu tengah menggenggam tangan dan menyentuh perut sang istri yang sedang terbaring di tempat tidur. "We are waiting. Beberapa menit lagi aku jadi ayah minta doanya buat Venny dan baby agar sehat sempurna. Dan biarlah kehendakMu Tuhan Yesus terjadi sempurna dalam keluarga kami," tulisnya dalam keterangan foto. Baca juga: Mantan Manajer Bongkar Perilaku Buruk Evelyn Nada Anjani Edrict dan Venny menikah pada 18 Januari 2019. Keduanya menjalani pemberkatan di Eternitu Chapel, Nusa Dua Bali. Kemudian pada Juni lalu, Edrict mengumumkan kehamilan sang istri di akun Instagramnya. Dia mengunggah foto alat tes kehamilan dengan tanda positif.