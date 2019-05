JAKARTA - Edric Tjandra mengabarkan berita bahagia mengenai rumah tangganya dengan Venny Chandra. Rumah tangga yang sudah dibina sejak 5 bulan lalu segera mendapatkan berkat berupa kehadiran buah hati.

Istri Edric Tjandra kini tengah mengandung buah hati pertama mereka. Kabar bahagia ini disampaikan Edric melalui sebuah unggahannya di Instagram, Selasa 28 Mei 2019. Dalam sebuah postingan, tampak dua buah tangan yang saling bergandengan. Tangan yang diduga milik Edric dan Venny itu memegang sepasang sepatu bayi berwarna krem.

Melengkapi unggahannya, aktor berdarah Tionghoa ini menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Edric mengutip sebuah ayat Al Kitab yang menggambarkan berita bahagia ini.

"Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Allah, Pencipta segala terang di langit. Ialah Allah yang tidak berubah, dan tidak pula menyebabkan kegelapan apa pun," tulis Edric mengutip ayat dari Yakobus.

Dalam waktu kurang dari 24 jam, foto tersebut pun sudah ramai ditanggapi oleh para warganet. Beberapa rekan selebritis pun menyempatkan diri untuk meninggalkan komentar di unggahan Edric. Komentar pertama datang dari Melaney Ricardo yang mengucapkan selamat atas berkat yang diterima Edric dan Venny.

"Selamat koko and Venny sayang, so happy for you," tulis Melaney.

Selain Melaney ada pula Ayu Dewi yang juga mengucapkan hal serupa. "Sehat terus semuanya," tulis Ayu Dewi.

Ucapan Ayu pun mendapat sambutan dari Edric. Pria 34 tahun itu tampak senang lantaran di kemudian hari anaknya dan buah hati Ayu akan seumuran.

Edric Tjandra mengucapkan janji suci pernikahan bersama Venny pada 18 Januari 2019. Prosesi pernikahan mereka diselenggarakan di Bali.

