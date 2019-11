SEOUL - Band Korea Selatan, Day6 akan menggelar konser solo mereka di Indonesia pekan depan. Jelang konser bertajuk Gravity tersebut, Sungjin cs menyapa penggemar mereka, My Day di Indonesia.

Dalam sebuah video greeting yang diunggah Mecimapro selaku promotor, member Day6 terlihat antusias menyapa My Day. Kembali lagi ke Indonesia setelah 1 tahun, Day6 merasa senang.

"Setelah 1 tahun, akhirnya Day6 akan kembali ke Jakarta untuk berjumpa dengan My Day," kata Wonpil dalam video berdurasi 1 menit tersebut, Rabu (20/11/2019).

"Kami tidak sabar untuk membuat kenangan indah bersama kalian di konser Day6 World Tour Gravity di Jakarta," sahut member tertua, Jae.

Gravity menjadi tur dunia Day6 untuk memperkenalkan lagu-lagu dari album The Book of Us: Gravity dan The Book of Us: Entropy. Keduanya sama-sama dirilis pada paruh ke-2 2019. Meski baru dirilis, Day6 berharap fans sudah hafal dan siap menyanyi lagu-lagu terbaru mereka di konser nanti.

"Apakah kalian siap untuk menikmati lagu-lagu Day6 bersama kami?" tanya Wonpil.

Menutup greeting mereka, lima member Day6 berkata, "Mari Ketemu."

Konser Gravity Day6 akan digelar selama 2 hari, yakni pada 30 November dan 1 Desember 2019. Keduanya sama-sama akan dihelat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Mecimapro telah menyediakan lima kategori tiket. Yang termurah adalah kategori Purple (Rp1 juta), disusul oleh Green (Rp1,5 juta), Yellow (Rp2 juta), Blue (Rp2,4 juta) dan termahal Pink (Rp2,5 juta). Dari pantauan Okezone di web penjualan tiket, tiket hari pertama konser Day6 telah terjual habis. Sementara untuk hari ke-2, hanya tersisa dua kategori tiket, yakni Blue (A dan B) serta Pink. Gravity menjadi konser solo ke-2 Day6 di Indonesia setelah Youth tahun lalu. Meski ini adalah konser ke-2, namun band JYP Entertainment tersebut sudah empat kali menyapa langsung penggemar mereka di Tanah Air. Kedatangan pertama Day6 ke Indonesia terjadi pada 2017 saat mereka menyelenggarakan fanmeeting di Balai Sarbini, Jakarta Selatan. Di tahun yang sama, mereka datang kembali ke Tanah Air untuk ikut meramaikan gelaran Saranghaeyo Indonesia (SHI) 2017.