JAKARTA – Ria Irawan mengabarkan kondisi terbarunya sejak kembali di rawat di salah satu rumah sakit yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Kabar terbaru itu disampaikan Ria melalui unggahan di Instagram pribadinya, Selasa (19/11/2019).

Dalam sebuah foto, istri dari Mayky Wongkar ini tampak tengah berbaring di sebuah ranjang rumah sakit. Ria Irawan yang mengenakan baju pasien bermotif garis-garis biru dan putih itu terlihat tengah ditangani oleh tim medis.

“Morning Day 1,rawat inap lagi di RSCM gedung A, karena kepala kembali terasa sakit,tanggan dan kaki bagian kanan menjadi susah digerakan dengan benar, berbicara juga kembali sedikit sulit,” tulis Ria Irawan dalam kolom keterangan fotonya.

Pemain film Biola Tak Berdawai itu pun menjelaskan penyebab beberapa anggota tubuhnya sulit digerakan.

“Ini semua karena ‘masa’ yang di bagian kiri depan kepala mendorong motorik fungsi luhur. Tetap semangat semua🌻🌹😄,” tutup aktris 50 tahun ini.

Doa dan dukungan pun lantas membanjiri unggahan Ria Irawan. Para netizen tak terkecuali rekan selebritis berusaha memberikan semangat Ria untuk kuat melawan kanker yang dia derita.

“Semangat mba Ria 💋💋🙏,” tulis Ersa Mayori.

“Peluk sayang. Kebaikan akan datang untukmu yang terbaik sayangku mba Ria,” doa Happy Salma.

“Tetap kelihatan cantik banget. Semoga Allah selalu memberi kemudahan dalam proses terapi mbak Ria, amin ya Allah,” sahut netizen yang lain.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ria Irawan dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada Senin (18/11/2019) kemarin. Kabar tersebut semakin diperkuat dengan unggahan di Instagram sang suami, Mayky Wongkar.

Dalam unggahan terbarunya, Mayky membagikan potret Ria yang tengah berbaring di ranjang rumah sakit. Pria yang menikahi Ria sejak 2016 lalu itu melengkapi unggahannya dengan kalimat yang dapat menguatkan Ria.

“Selalu kuat, selalu berani❤️❤️, love you so much bu @riairawan 💋, perjalanan ini masih panjang. Bismilah segalanya dimudahkankan," tulis Mayky di foto tersebut.

Ria Irawan divonis menderita penyakit kanker endometrium pada 2014 lalu. Setelah menjalani serangkaian pengobatan, Ria dinyatakan bersih dari kanker.

Namun sayangnya pada 2017, sel kanker yang ada di tubuh Ria Irawan dinyatakan kembali aktif dan menyebar ke diafragma. Saat ini kanker tersebut kabarnya sudah menjalar ke paru-paru.