SEOUL -- Aktris muda berbakat Kim Sae Ron memutuskan untuk angkat kaki dari YG Entertainment. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak eksklusif dengan agensi yang didirikan Yang Hyun Suk tersebut.

Seorang sumber mengatakan setelah kontrak eksklusifnya berakhir, Kim Sae Ron memutuskan hengkang dari agensi tersebut. Kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan untuk tidak melanjutkan kerjasama mereka.

“Kontrak eksklusif Kim Sae Ron selama 3 tahun dengan YG Entertainment berakhir pada November 2019. Dia memutuskan untuk tidak memperbaharui kontraknya tersebut,” ungkap seorang perwakilan industri hiburan Korea seperti dikutip dari Allkpop, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: CL Eks 2NE1 Resmi Tinggalkan YG Entertainment

Menanggapi laporan tersebut, YG Entertainment pun memberikan pernyataan resmi mereka. “Kami sepakat untuk tidak memperpanjang kontrak dengan aktris Kim Sae Ron. Meski begitu, kami akan terus mendukung kegiatan Kim Sae Ron sebagai aktris,” ungkap YG Entertainment, agensi yang menaunginya sejak November 2016.

Saat ini Kim Sae Ron sedang sibuk mempersiapkan drama terbarunya Leverage: Con Artists. YG Entertainment dikabarkan masih akan menaungi sang aktris hingga produksi itu rampung. Setelah proyek itu selesai, Sae Ron mengaku baru akan mencari agensi baru.

Aktris kelahiran 2000 itu terjun ke industri hiburan sejak umur 9 tahun. Namanya langsung melejit sejak membintangi film A Brand New Life yang dirilis pada 2009. Dalam film yang disutradarai Ounie Lecomte itu, Sae Ron beradu akting dengan Park Do Yeon dan Go Ah Sung.

Lewat film itu, Kim Sae Ron sukses meraih dua penghargaan: BUSTER Copenhagen International Film Festival for Children and Youth serta 19th Bull Film Awards sebagai Aktris Pendatang Baru Terbaik.*

Baca juga: KBS Rilis Teaser dan Jadwal Tayang 2 Days 1 Night