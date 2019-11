SEOUL - YG Entertainment akhirnya merilis keterangan seputar kontrak Lee Chae Rin alias CL. Pada 8 November 2019, agensi itu mengumumkan bahwa CL resmi mengakhiri kontraknya dengan YG setelah 10 tahun.

Dalam keterangannya, YG Entertainment berterima kasih atas dukungan penggemar untuk CL selama ini. “Setelah debut pada 2009, CL menjadi leader dan rapper 2NE1. Dia tumbuh menjadi trendsetter tak hanya di bidang musik, namun juga fesyen,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, Jumat (8/11/2019).

CL juga tercatat sebagai penyanyi solo Korea perempuan pertama yang berhasil menembus chart Billboard Hot 100 pada Oktober 2016. “Kami berharap, penggemar selalu memberikan dukungan untuk CL di masa depan. Kami juga berjanji akan selalu mendukung kariernya ke depan.”

Kabar hengkangnya CL dari YG Entertainment pertama kali dipublikasikan Sports Today, pada 7 November 2019. Dalam laporannya, situs tersebut mengungkapkan negosiasi antara CL dan YG gagal mencapai kata sepakat.

Namun laporan itu dibantah YG Entertainment pada Kamis malam (7/11/2019). Agensi yang juga menaungi G-Dragon itu menegaskan, proses negosiasi masih berjalan.

Sekitar 2 tahun sebelum 2NE1 bubar, YG Entertainment sudah mempersiapkan debut solo internasional CL. Kala itu, YG memercayakan Scooter Braun untuk memanajeri dirinya di Amerika Serikat.

Pada Mei 2015, CL berkolaborasi dengan DJ Diplo, Riff Raff, dan OG Maco dalam lagu Doctor Pepper. Sekitar 5 bulan kemudian, dia merilis single debut solo perdananya berjudul Hello Bitches.

Lagu itu kemudian dimasukkan dalam album EP ‘Lifted’ yang dirilis bersamaan dengan singleandalannya berjudul serupa, pada 19 Agustus 2016. Lifted sempat menduduki peringkat 21 chartiTunes Hip-Hop/Rap, hanya dalam waktu 3 jam setelah dirilis.

Pada 29 Oktober 2016, CL membuka Tur Hello Bitches di New York dan menutupnya di Toronto, Kanada pada 14 November 2016. Sejak itu, album baru CL tak pernah benar-benar dirilis meski dia kerap kali diisukan tengah menggarap musik baru.

Sepanjang 2017-2018, CL terkesan hanya sebagai ‘tambahan’ dalam berbagai proyek. Dia menyanyikan No Better Feelin’ yang merupakan salah satu track dalam soundtrack film My Little Pony: The Movie.

Bersama Mark Wahlberg dan Iko Uwais CL memulai debut akting Hollywood dengan membintangi film Mile 22. Namun pada Januari 2018, dia sempat mengeluhkan lambannya YG Entertainment merilis album terbarunya.

Lewat Instagram, CL menjawab pertanyaan salah satu penggemarnya yang mempertanyakan jadwal rilis album barunya. Dalam komentarnya, penyanyi yang menghabiskan masa kecilnya di Paris itu mengatakan, “Aku harus menunggu lebih lama sampai YG Entertainment merilis album baruku.”*

