SEOUL - Aktor Go Back Couple, Son Ho Jun dikabarkan mengakhiri kerjasamanya dengan YG Entertainment. XSports News melaporkan, sang aktor akan bergabung dengan agensi baru setelah kontraknya berakhir pada akhir Juni 2021.

Terkait kabar tersebut, perwakilan YG Entertainment akhirnya merilis pernyataan resmi mereka. “Pertama, kami berterima kasih kepada penggemar yang telah mencintai dan mendukung aktor Son Ho Joon hingga kini,” ujar staf tersebut seperti dikutip dari Allkpop, pada Kamis (10/6/2021).

Dia menambahkan bahwa kontrak kerjasama pihaknya dan Son Ho Jun akan berakhir pada akhir Juni 2021. “Setelah mempertimbangkan dengan matang, kami sepakat untuk saling mendukung satu sama lain dan menghormati keputusan yang telah dibuat,” tuturnya lagi.

YG Entertainment mulai menaungi aktor 36 tahun itu sejak tahun 2016. Sepanjang itu, dia membintangi sederet drama populer seperti Go Back Couple, My Secret Terrius, hingga Was It Love?.

Selanjutnya, Son Ho Jun dikabarkan akan meneken kontrak baru dengan Think Entertainment. Agensi itu menaungi penyanyi Seo In Young, penyanyi trot Kim Ho Joong, dan mantan member T-ara, Soyeon.*

(SIS)