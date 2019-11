JAKARTA - Boyband Seventeen kembali sukses menggelar konser solo mereka di Indonesia pada Sabtu, 16 November 2019. Acara bertajuk Ode to You tersebut menjadi konser solo ke-3 grup asuhan Pledis Entertainment itu.

Baca Juga: Buka Konser di Jakarta, Seventeen Terpukau Semangat Fans Indonesia

Kembali berhasil menggelar konser solo di Tanah Air, Seventeen pun mengucap terima kasih pada fans mereka di Indonesia. Dalam postingan di Instagram usai konser, Hoshi cs berterima kasih pada penggemar yang telah menyukseskan konser pekan lalu itu.

"SEVENTEEN WORLD TOUR [ODE TO YOU] IN JAKARTA. Thank you CARATs!!! Terima kasih!!!" demikian tulis Seventeen di akun resmi Instagram mereka, @saythename_17.

Sepanjang konser di Istora Senayan, Jakarta lalu, Seventeen tak henti-hentinya berterima kasih pada Carat, sebutan penggemar mereka. Teriakan dan dukungan Carat sepanjang konser menjadi penyemangat tersendiri bagi Seventeen.

"Saya kaget dg energi kalian," kata member Wonwoo dari atas panggung kala itu.

Hal yang sama diutarakan DK. Bahkan ia menyebut Seventeen sudah bisa merasakan dukungan luar biasa Carat dari sebelum konser resmi dimulai.

"Saya senang karena Carat Jakarta semangatnya luar biasa. Saat kami menunggu di ruang belakang, kira-kira setengah jam sebelum acara, kalian sudah menyanyikan lagu kami. Enggak capek? Kalian luar biasa," puji DK. Dukungan Carat semakin terasa berarti ketika Seventeen harus tampil tanpa sang leader, S.coups dan Jeonghan. Di tengah konser, kedua member itu memang harus undur diri karena masalah kesehatan. Saat promotor Mecimapro mengumumkan keadaan S.coups dan Jeonghan, bukannya marah, Carat malah memberikan respons positif. Dengan kompak Carat mengatakan gwaenchana (tidak apa-apa), karena kesehatan kedua member adalah yang terpenting. Atas dukungan dan pengertian luar biasa Carat ini, Seventeen berterima kasih. Di pengujung konser, grup pelantun Clap itu tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ke penggemar. "Terima kasih sekali lagi. Setiap kali ke sini, selalu mendapat hal luar biasa dari kalian. Saya senang sekali," tutur Woozi. Baca Juga: Bantah Pansos, Pacar Rahmawati Kekeyi Tepergok Mesra dengan Wanita Lain "Terima kasih telah menyambut kami dengan suara yang keras. Saya terharu melihat kalian mengikuti kami bernyanyi. Memang ada jarak di antara kita, tapi saya bisa merasakan cinta kalian," ucap Mingyu.