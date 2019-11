JAKARTA - Boyband Korea Selatan, Seventeen, akhirnya menggelar konser solo mereka di Indonesia pada Sabtu (16/11/2019). Bertempat di Istora Senayan, Jakarta, konser bertajuk Ode to You itu dimulai pukul 18.30 WIB.

Seventeen membuka konser Ode to You dengan lagu Getting Closer, diikuti Rock dan Clap. Setelah itu, boyband Pledis Entertainment tersebut menyapa fans sembari memperkenalkan diri.

Walaupun konser baru dimulai, namun Seventeen sudah terpukau dengan antusiasme fans yang memenuhi venue. Teriakan fans di sepanjang penampilan Seventeen tak luput dari perhatian Hoshi cs.

"Energi dari Carat (sebutan fans Seventeen) luar biasa. Menurut saya ini konser akan luar biasa. Saya bisa merasakan panasnya suasana di sini," tutur Hoshi.

Pernyataan senada datang dari member lain. "Saya terharu mendengar nyanyian kalian. Sepanjang acara akan nyanyi bersama kan?" kata Dino.

Ode to You menjadi konser solo ke-3 Seventeen di Indonesia. Tahun lalu, mereka sudah menggelar konser solo bertajuk Ideal Cut. Di penghujung konser 2018 itu, Dino berjanji Seventeen akan kembali ke Indonesia tahun ini. Kini, mereka menepati janjinya tersebut. "Tunggu kami. Tahun depan kami akan kembali lagi ke sini," janji Dino kala itu. Baca juga: Baru Dikenalkan dengan Aida Chandra, Delon Thamrin Langsung Berani Video Call Sebelum 2017, Seventeen juga menghelat konser solonya di Indonesia. Konser bertajuk Diamond Edge itu menjadi konser solo pertama Seventeen di Indonesia setelah pada 2016 datang ke Tanah Air dalam rangka jumpa fans.