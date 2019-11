JAKARTA - Inul Darstista sukses menggebrak industri dangdut dengan goyang ngebor di tahun 2003. Kemunculan biduan asal Pasuruan itu sempat fenomenal bahkan mencuri perhatian sang Raja Dangdut, Rhoma Irama.

Ibarat pepatah bagai sayur kurang garam, dangdut seakan tak lengkap rasanya tanpa sebuah goyangan. Untuk itulah Inul Daratista hadir dengan goyang dangdut tersebut.

Baca Juga:

Inul Daratista Kenang Perjuangan Kehamilan Pertama

Bertemu Inul Daratista di Hotel Bintang 5, Dewi Amanda Siapkan Kejutan

Sejak berkarier di musik dangdut, Inul Daratista yang tampil dari panggung ke panggung di Pasuruan menampilkan goyangan tersebut sambil bernyanyi. Hingga tanpa diketahui aksi panggung itu direkam dan diperbanyak melalui VCD.

Lewat video tersebut, nama Inul Daratista semakin terkenal. Hingga akhirnya sebuah stasiun televisi membuat program khusus untuk istri Adam Suseno.

Nama Inul Daratista langsung melonjak hingga mengantarkan perempuan asal Jawa Timur itu menjadi terkenal di Ibu Kota. Sayang, goyangan yang memutarkan pinggang hingga bokong ini menuai kontroversi.

Sang Raja Dangdut, Rhoma Irama tak terima dengan goyangan yang dianggap mencoreng nama dangdut tersebut. Sikap tegas Rhoma ditunjukkan lewat pernyataan ke anggota DPR yang menentang aksi panggung Inul lewat goyang ngebor.

Baca Juga:

Baru Dikenalkan dengan Aida Chandra, Delon Thamrin Langsung Berani Video Call

Doyan Olahraga, 5 Artis Ini Berani Pamer Perut Berotot

Meski ditentang, toh pamor Inul Daratista tak meredup. Pedangdut Siti Badriah bahkan tak sungkan menjadikan pelantun Goyang Inul itu sebagai idola.

"Siti sangat idolain Inul sejak dia muncul. Sampai Siti tiru gaya rambutnya. Siti dulu bisa goyang ngebor," ujar perempuan yang akrab disapa Sibad ini saat ke kantor Okezone tahun 2012 silam.

Sayang, goyangannya yang sempat menginspirasi itu masih membuat Inul Daratista dicekal. Ia akhirnya memutuskan membatasi goyangan tersebut.

Baca Juga:

Anaknya Malu Kena Sorot Kamera, Inul Daratista: Enggak Gaul

Saldo ATM Kalah Banyak, Nikita Mirzani Tantang Barbie Kumalasari

"Saya tetap ngebor, tapi kalau disini (televisi) enggak bisa ngebor, kan sekarang ada KPI ya. Kalau off air masih ngebor kalau on air tidak," jelas Inul di peluncuran album The Best of Inul tahun 2016 lalu.

Pasang surut goyang ngebor Inul Daratista memang mewarnai perjalanan karier sang biduan. Walaupun tak lagi menujukkan goyangan itu, namun Inul Daratista tetaplah dikenal sebagai sang ratu goyang ngebor.