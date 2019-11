JAKARTA - Kesha Ratuliu diketahui telah melangsungkan pertunangan dengan kekasihnya, Adhi Permana pada Sabtu, 11 November 2019 kemarin. Usai bertunangan, Kesha dikabarkan akan terlebih dahulu fokus terhadap skripsi, baru setelahnya dipusingkan dengan persoalan pernikahan.

Mengenai kapan dirinya akan menikah, Kesha dikabarkan masih belum mengetahui pastinya tentang tanggal hari bahagianya tersebut. Meski begitu, Kesha nampak yakin dengan pilihannya untuk menikah di usia muda.

"Kalau niatnya ibadah, niatnya baik, udah pasti baik kan hasilnya? Jadi kenapa takut harus memulai? Apalagi hal yang baik," tutur Kesha saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat, 15 November 2019.

Soal menikah muda, gadis 21 tahun ini mengatakan bahwa dalam kebidupannya, sudah banyak contoh orang-orang yang bahagia dengan keputusan tersebut. Bahkan ibunda serta calon mertuanya, juga menjadi salah sayu contoh mantapnya keputusan untuk menikah diusia muda.

"Aku contoh-contohnya nikah muda, kayak bunda nikah muda, mama nikahnya muda. Dan mereka baik-baik, ya sudah, jadi aku pengin juga deh. Karena pacaran lama-lama buat apa? Dosa doang," kata Kesha.

Bintang film Para Pemburu Gajah ini mengaku sama sekali tak takut dengan banyaknya ucapan orang diluar sana mengenai pernikahan diusia muda memiliki cukup banyak dampak. Ia justru yakin, bahwa Adhi adalah sosok pria baik, ditambah keluarganya yang juga sangat baik, dan sangat mendukung dirinya untuk bisa melanjutkan hubungan asmara mereka kejenjang yang lebih serius.

"Aku sempat temenan dulu selama satu tahun, karena aku kan sekelas dulu tuh dari semester 3. Setahun temenan se-geng terus kenalan, pacarannya juga setahun terus anaknya baik, sopan, kayak enggak pernah marah, baik-baik sih. Keluarganya juga nyambung sama aku," paparnya.

"Paling penting keluarga sih, karena menurut aku restu orang tua yang utama sih. Jadi, aku liat mama aku suka apa nggak sama Adhi, oh ternyata suka, ya sudah ok. Aku juga lihat papa mamanya Adhi ke aku responnya gimana, oh baik juga, jadi ya sudah," tutup Kesha Ratuliu.