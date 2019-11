JAKARTA - Claudia Emmanuela Santoso berhasil menjadi juara pertama di ajang pencarian bakat The Voice of Germany yang berlangsung pada 10 November 2019. Penyanyi berusia 19 tahun itu berhasil mengalahkan empat kontestan lainnya di babak grand final dengan membawakan lagu "Castles" milik Freya Ridings.

Namun perlu kalian ketahui, tak hanya Claudia saja yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Lima penyanyi ini juga pernah menyabet penghargaan prestisius dari ajang pencarian bakat yang diadakan di luar negeri.

Baca Juga: Puji Claudia Emmanuela, Putri Iis Dahlia Sindir Saipul Jamil Paedofil

Penasaran siapa saja? berikut Okezone rangkum dari berbagai sumber lima penyanyi Indonesia yang berhasil bawa pulang penghargaan Internasional.

1. Lyodra Margaretha Ginting

Penyanyi asal Medan, Lyodra Margaretha Ginting berhasil mejuarai ajang pencarian bakat yang berlangsung di Sanremo Junior Festival, Italia, pada 2017 lalu.

Lyodra menjadi juara pertama di kelas penyanyi solo anak 6-15 tahun. Penampilannya menyanyikan lagu "Dear Dream" yang di ciptakan oleh Gita Gutawa dan Erwin Gutama berhasil membuat para juri terpukau dan mengalahkan lawannya di grand final.

2. Fatimah Zahratunnisa

Fatimah Zahratunnisa menjadi juara ajang pencarian bakat Nodojiman The World yang di selenggarakan oleh Nippon Television, Jepang, pada 2015 lalu.

Nodojiman The World merupakan kontes menyanyi bahasa jepang untuk warga negara asing yang sudang berlangsung sejak 2011 lalu.

Wanita kelahiran 15 November 1994 itu berhasil menjadi juara pertama, mengalahkan 12 peserta lain dari berbagai negara setelah membawakan dua lagu berjudul "Goodbye Days" yang dipopulerkan oleh Yui, dan "Blue Bird" dari Ikimonogakari.

Baca Juga: Hot Gosip: Claudia Emmanuela Dihujat Netter hingga Mark Wahlberg Komentari Iko Uwais

3. Shandy Sandoro

Siapa yang tek kenal Shandy Sandoro, solois yang memiliki suara emas. Dia salah satu penyanyi Indonesia yang berhasil menyabet penghargaan bergengsi di kancah internasional.

Shandy pernah mengikuti ajang kompetisi menyanyi International Music Festival White Night of St.Petersburg di Rusia pada 2017 lalu. Penanyi berusia 45 tahun itu berhasil meraih Grand Prix Winner.

4. Millane Fernandez

Millane Fernandez menjadi salah satu penyanyi yang mendapat penghargaan di dunia tarik suara internasional. Pada 2015 lalu Millane mengikuti kompetisi menyanyi internasional New Wave yang diselenggarakan di Rusia.

Saat grand final ia berkompetisi bersama 15 finalis lainnya, walaupun gagal menyabet juara pertama, namun adik dari Nino Fernandez itu berhasil menjadi runner up.

Baca Juga: 4 Artis Ini Pamer Saldo ATM, Ada yang Mencapai Rp3 Miliar

5. Elisakh Ragia

Indonesia memang tak pernah kehabisan sumber daya dalam hal kreativitas dan kesenian. Elisakh Ragia membuktikannya lewat ajang World Championships Performing Arts (WCPA) yang diselenggarakan di Amerika pada Juli 2019.

Elisakh Ragia yang kerap di sapa Els berhasil menjadi juara setelah tampil menyanyikan beberapa lagu, yakni "I Will Always Love You" kategori R&B/Soul, "Let Mr Down Slowly" kategori Variety musik, dan "In The Name of Love" kategori song dan dance.