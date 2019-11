JAKARTA – Putri pedangdut senior Iis Dahlia, Salshadilla Juwita Indradjaja mengapresiasi Claudia Emmanuela Santoso setelah menjuarai The Voice of Germany 2019. Akan tetapi, apresiasi itu dituliskannya berbarengan dengan sindiran untuk pedangdut Saipul Jamil.

Melalui InstaStory, putri sulung Iis Dahlia itu membagikan tangkapan layar sebuah artikel dari situs berita daring seputar kemenangan Audy. Rupanya, sebelum menjuarai The Voice of Germany 2019, Audy sempat mengikuti ajang pencarian bakat di Indonesia.

Bahkan kala itu, Audy sempat mendapatkan kritikan tajam dari Saipul Jamil selaku juri dalam ajang tersebut. “Rezeki memang enggak ada yang tahu ya. Dulu Audy dikatain kaku, sekarang jadi juara The Voice di Germany,” tulis Salsha dalam unggahannya, pada 12 November 2019.

Dia menambahkan, “Terus yang ngatain? Ya masuk penjara beb. Jadi paedofil terus nyuap. Selamat @audi_emmanuela.”

Tampaknya unggahan yang dibagikan Salsha itu menuai reaksi keras sejumlah warganet. Dia bahkan mengaku, ‘ditegur’ beberapa netizen lewat Direct Message di Instagram.

“LOL at the many pedophile defenders in my DM. In this MeToo era. (Ngakak melihat banyak pembela paedofil masuk ke DM Instagramku. Bahkan di era MeToo saat ini),” tulis Salsha dalam unggahan berikutnya.

Claudia Emmanuela Santoso memang sempat dikomentari Saipul Jamil saat mengikuti sebuah ajang pencarian bakat pada 2014. Menurut pria yang akrab disapa Bang Ipul itu, penampilan Audy terlihat kaku yang dianalogikannya seperti es batu.

Lima tahun berselang, Claudia Emmanuela Santoso pun mengikuti ajang pencarian bakat di Jerman. Tak sekadar memukau para coach dan penduduk Jerman, gadis 18 tahun itu pun mampu menjuarai The Voice of Germany 2019.*

