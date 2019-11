SEOUL - MAMAMOO kembali menghibur penggemarnya dengan meluncurkan album “Reality in BLACK” pada 14 November. Melalui YouTube, video musik lagu utamanya yang berjudul HIP berhasil mendapatkan lebih dari 4 juta views dalam waktu kurang dari satu hari.

Melalui lagu ini, girl grup beranggotakan Solar, Hwasa, Wheein dan MoonByul ini mengajak pendengarnya untuk menjadi diri sendiri.

”Lagu ini mengajak orang-orang untuk hidup menjadi diri sendiri. Kita tidak perlu memikirkan perkaatan orang lain tentang diri kita. Lakukan apapun yang kamu sukai dan berikan versi terbaik dari dirimu. HIP datang untuk memberikan semangat agar kita mencintai diri sendiri daripada mendengarkan perkataan orang lain,” ungkap Hwasa seperti dilansi Soompi.

Lagu yang menonjolkan suara dari bass ini memiliki ketukan yang cepat. Suara khas dari setiap anggota pun tetap terasa dalam lagu ini.

Sejak debut pada 19 Juni 2014, MAMAMOO memang dikenal dengan kualitas vokal yang tinggi. Bahkan dengan lagu Mr. Ambiguous, beberapa kritikus mereka dianggap menjadi grup terbaik yang debut di tahun 2014.

Anggota MAMAMOO ikut andil dalam pembuatan album ini. Lagu utama HIP diciptakan oleh Hwasa. Sang rapper, MoonByul juga ikut serta dalam pembuatan lirik lagu ZzZz, 4x4ever, Universe, Better, High Tension, dan Hello Mama. Solar juga ikut menyusun dan menulis lirik untuk lagu I'm Your Fan.

Lagu Destiny yang ada di album ini dirilis pada tanggal 25 November di program televisi, Queendom. Melalui lagu ini, MAMAMOO berhasil mendapat peringkat ketujuh dalam World Digital Song Sales di Billboard.

Album yang berisikan 11 lagu ini menandakan comeback mereka yang kedua kalinya di tahun ini usai meluncurkan album “White Wind” Maret lalu.