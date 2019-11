LOS ANGELES - Penyanyi Demi Lovato mengumumkan tengah menggarap musik baru. Hal itu diungkapkannya lewat InstaStory, pada 13 November 2019

"Merekam lagu untuk #Lovatics (sebutan untuk penggemar Demi Lovato). Ini untuk kalian yang selalu mendukung dan membuat aku bahagia," tulisnya dalam unggahan tersebut.

Lovato menambahkan, "Dan untuk kalian yang membenciku, tidak termasuk kamu ya, selamat tinggal."

Kepastian karya baru Lovato itu diungkapkannya 7 jam setelah memperkenalkan pacar barunya, Austin Wilson. Dalam unggahannya, pelantun Sorry Not Sorry itu memamerkan kemesraan dengan model 25 tahun itu.

Dua kabar baik dari Lovato ini seakan menutupi berbagai permasalahan yang dihadapinya. Bulan lalu, akun Snapchat pribadinya mengunggah beberapa foto tanpa busana miliknya. Besar dugaan akun Snapchat Lovato itu diretas. Peristiwa itu terjadi tak lama setelah penyanyi 27 tahun tersebut harus kehilangan sahabat dekatnya karena kecanduan obat-obatan terlarang.