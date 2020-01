LOS ANGELES - Demi Lovato kembali ke dunia musik setelah rehabilitasi dengan penampilan emosional di panggung Grammy Awards 2020. Dalam kesempatan itu, Lovato yang mengenakan dress putih itu memperdengarkan single terbarunya, Anyone.

Pada awal penampilannya, penyanyi 27 tahun itu sempat tersedak karena haru dan terdiam sejenak. Riuh tepuk tangan, melanjutkan penampilan powerful Lovato yang berakhir dengan standing ovation para penonton.

Demi Lovato menulis Anyone, sekitar 4 hari sebelum ditemukan overdosis di kediaman pribadinya pada 2018. Dalam lirik lagu tersebut, dia berkisah berada di titik terapuh dalam hidupnya. Dia berusaha mencari bantuan, namun tak mendapatkan apa-apa.

Sumber dekat Demi Lovato mengatakan bahwa Anyone merupakan bagian dari album barunya yang tengah dalam penggarapan. Pelantun Sorry Not Sorry itu juga dalam tahap diskusi untuk menjalani tur konser untuk album barunya tersebut.*

