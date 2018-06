LOS ANGELES - Selama beberapa tahun terakhir, Demi Lovato mengaku jika dirinya telah jatuh ke jurang depresi dan kecanduan alkohol dan lainnya. Namun, beberapa waktu lalu, dia mengumumkan bahwa dirinya telah bangkir dari keterpurukan tersebut.

Hal ini dia lakukan dengan meluncurkan sebuah lagu baru berjudul ‘Sober’ beberapa waktu lalu. Para penggemar yang telah mendengar lagu tersebut merasa terkejut dengan lirik yang terdapat di dalam lagu tersebut.

Di tambah lagi, belum lama ini, dia memberanikan diri untuk naik ke panggung dan membawakan lagu barunya tersebut. Dengan menggunakan piano, dia menyanyikan lagu ‘Sober’ dengan penuh perasaan.

“Malam ini saya naik panggung sebagai orang baru dengan kehidupan baru. Terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya selama perjalanan ini. Itu tidak akan pernah terlupakan,” ujar Lovato saat di atas panggung, seperti dikutip dari laman Billboard, Senin (25/6/2018).

Tonight I took the stage, a new person with a new life. Thank you to everyone who has supported me throughout this journey. It will never be forgotten ❤️ @rockinriolisboa pic.twitter.com/cv51ssaqu4— Demi Lovato (@ddlovato) June 24, 2018