JAKARTA - Demi Lovato akhirnya memperkenalkan pacar barunya kepada 75,2 juta pengikutnya di Instagram, pada 12 November 2019. Dalam foto hitam putih tersebut, pelantun Sorry Not Sorry itu terlihat dicium oleh sang kekasih, Austin Wilson.

Bersama foto itu, Demi Lovato menuliskan caption berbunyi, “My ❤️.” Foto tersebut, disukai lebih dari 2,8 juta kali dan dikomentari sekitar 25.900 akun Instagram. Aktris Debra Messing berkomentar, “Gorgeous,” sementara stylist Maeve Reilly mengungkapkan, “Oh, akhirnya dipublish juga.”

Seperti Lovato, Wilson juga membagikan kebersamaannya dengan penyanyi 27 tahun tersebut lewat akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Wilson terlihat memeluk Lovato dari belakang dengan keterangan foto, “My love (Cintaku).”

Mengutip Page Six, tak diketahui bagaimana awal kedekatan Lovato dengan pria yang lebih muda 2 tahun darinya itu. Namun sebelum mereka go public, Wilson sempat mengungkapkan belasungkawa untuk sahabat Lovato yang meninggal dunia akibat obat-obatan terlarang. Hal inilah yang membuat publik berasumsi bahwa Wilson dan Lovato memiliki lingkup pergaulan yang sama. Sebelum akhirnya mengumumkan Austin Wilson sebagai kekasihnya, Demi Lovato sempat diisukan dekat dengan mantan bintang Bachelorette, Mike Johnson. Sepanjang musim panas lalu mereka bahkan rajin saling mengomentari unggahan Instagram masing-masing. Bahkan dalam sebuah wawancara, Mike Johnson sempat menyebut Lovato sebagai perempuan dengan kemampuan berciuman yang dashyat. Pelantun Hitchhiker itu juga diketahui sempat menjalin asmara selama 6 tahun dengan Wilmer Valderrama. Namun, Lovato dan Valderrama memutuskan berpisah pada Juni 2016. Mantan pasangan kekasih ini diketahui masih menjalin komunikasi baik sebagai sahabat setelah mereka mengakhiri hubungan asmara.*