BEIJING - Aktor asal China, Xiao Zhan terpilih menjadi Pria Paling Tampan se-Asia. Gelar ini dinobatkan oleh TC Candler Asia (TCCAsia), anak perusahaan TC Candler.

Berada di posisi pertama, Xiao Zhan mengungguli Kim Tae Hyung atau yang biasa dikenal V BTS, pemenang tahun sebelumnya. Tahun ini, V berada di urutan ke-7. Nama top lain yang diungguli Xiao Zhan adalah Sehun EXO, aktor Jepang Tomohisa Yamashita, Jackson GOT7, serta Jungkook BTS.

Pria multitalenta ini sebelumnya juga berhasil memenangkan beberapa penghargaan seperti Aktor Terfavorit dari Golden Tower Awards, Philantrophy Award dari China Celebrity Gala Awards, dan Beautiful Actor of the Year dari 25th Cosmo Beauty Ceremony .

Popularitas aktor yang juga dikenal dengan nama Sean Xiao ini melejit sesudah membintangi drama kolosal The Untamed. Sebelumnya, Xiao Zhan sudah membintangi beberapa judul drama dan film seperti Shuttle Love Millennium (2016), Oh! My Emperor (2018), Battle Through the Heavens (2018), serta Jade Dynasty.

Tidak hanya mempunyai wajah tampan dan jago acting, aktor yang tergabung dalam grup idol X NINE ini juga memiliki segudang bakat. Debut pada September 2016, Xiao Zhan menempati posisi vokalis utama di X NINE.

Sebelum debut sebagai anggota X NINE, Xiao Zhan ikut berpartisipasi dalam program realitas X-Fire, di mana ia dilatih bersama 15 orang trainee lainnya. Ia juga berpartisipasi dalam program Teen Channel olen Tencent. Pria berumur 28 tahun ini memang sudah akrab dengan dunia musik dan seni. Sejak kecil, ia memilih untuk mendalami biola. Xiao Zhan melanjutkan pendidikannya di Modern International Art Design Academy di CTBU (Chongqing Technology and Business University). Selama masa kuliah, ia tergabung dalam tim paduan suara. Ia sempat mendapat penghargaan Chongqing Top Ten Singer Award. Suka melukis sejak kecil, Xiao Zhan mengambil jurusan desain di universitasnya. Pada tahun ke-2, pria berzodiak Libra ini mendirikan studio desain bersama temannya. Di studio tersebut, Xiao Zhan juga memperlihatkan kebolehannya dalam bidang fotografi. Menambahkan studio foto di sana, Xiao Zhan menjadi fotografer di studionya sendiri. Sebagai lulusan desain, Xiao Zhan kerap memamerkan hasil desainnya sendiri. Yang terbaru, lawan main Wang Yibo di The Untamed tersebut membuat sendiri logo studio pribadinya, XZ Studio. Baca Juga: Putus dari Betsalel Fdida, Nikita Mirzani Punya Pacar Baru Mengutip Sina, Kamis (14/11/2019), Forbes China belum lama ini juga memasukkan Xiao Zhan dalam daftar 30 orang di bawah umur 30 tahun paling berpengaruh di bidangnya di 2019. Penghargaan dari Forbes ini menguatkan imej Xiao Zhan sebagai sosok yang tak hanya tampan namun juga berbakat.